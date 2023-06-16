Паролі мають відрізнятися: нагадуємо правила безпечного Інтернет-користування

Поради від НБУ та кіберполіції
Про те, що паролі мають бути унікальними та складними, а також окремими для кожного Інтернет-банкінгу, електронної скриньки та соцмереж, знають практично всі. Все наче просто і зрозуміло кожному! Однак бувають моменти, коли нагадування не буде зайвим.
Тож, нагадуємо правила захисту паролів від Національно банку України та Кіберполіції:
- не забувайте виходити зі своїх акаунтів, коли користуєтеся чужим комп’ютером;
- не показуйте паролі іншим;
- не записуйте паролі в нотатках на комп’ютері чи робочому столі;
- виберіть двоетапну перевірку, які пропонують Gmail та Facebook;
- не зберігайте логінів і паролів на чужих комп’ютерах;
- вимкніть автозаповнення для імен користувача та паролів;
- не зберігайте паролі на комп’ютері у файлі з назвою «паролі», «password» тощо;
- не надсилайте свій пароль електронною поштою та телефоном.
Обирайте безпечне Інтернет-користування!
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