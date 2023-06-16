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Паролі мають відрізнятися: нагадуємо правила безпечного Інтернет-користування

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 126

 

Поради від НБУ та кіберполіції

Про те, що паролі мають бути унікальними та складними, а також окремими для кожного Інтернет-банкінгу, електронної скриньки та соцмереж, знають практично всі. Все наче просто і зрозуміло кожному! Однак бувають моменти, коли нагадування не буде зайвим.

Тож, нагадуємо правила захисту паролів від Національно банку України та Кіберполіції:

  • не забувайте виходити зі своїх акаунтів, коли користуєтеся чужим комп’ютером;
  • не показуйте паролі іншим;
  • не записуйте паролі в нотатках на комп’ютері чи робочому столі;
  • виберіть двоетапну перевірку, які пропонують Gmail та Facebook;
  • не зберігайте логінів і паролів на чужих комп’ютерах;
  • вимкніть автозаповнення для імен користувача та паролів;
  • не зберігайте паролі на комп’ютері у файлі з назвою «паролі», «password» тощо;
  • не надсилайте свій пароль електронною поштою та телефоном.

Обирайте безпечне Інтернет-користування!

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: пароль правила безпека НБУ Кіберполіція Безпека в інтернеті Інтернет
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