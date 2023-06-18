Ще два російські ударні гелікоптери КА-52 знищили бійці ППО

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За минулу добу 17 червня та початок поточної доби 18 червня року протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА «Shahed-136/131» та один «Ланцет».

Про це повідомило командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Також за минулу та поточну добу протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня типів «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala», «Supercam».

Слава Україні!