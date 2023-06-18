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Кременчук, Гроші

З міського бюджету виділили кошти на ремонт покрівлі приміщення батальйону патрульної поліції Кременчука

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 149

 

Рішення щодо фінансування ремонту ухвалено за зверненням батальйону патрульної поліції

На позачерговій ХХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася 16 червня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету щодо виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на поточний ремонт покрівлі приміщення батальйону патрульної поліції в місті Кременчук. На потреби правоохоронців виконком перерахує понад 487 тисяч гривень.

Рішення щодо фінансування поточного ремонту покрівлі ухвалено за зверненням батальйону патрульної поліції в місті Кременчук.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія виконком патрульна поліція ремонт покрівля
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