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У Кременчуці на Раківці сталася ДТП: двоє пішоходів загинули (доповнено)

Вчора, 22:10 Переглядів: 2 276

 

Поліція встановлює обставини

24 червня, близько 22.00 на Раківці сталася ДТП. Про це повідомляють очевидці у спільноті h_kremenchug.

За попередньою інформацією, нетверезий водій збив двох неповнолітніх пішоходів.

На місці працює поліція та «швидка».

Доповнено 22.38:

Як повідомили у пресслужбі поліції, на вул. Республіканській Audi А6 збив двох хлопців, які йшли по нерегульованому пішохідному переходу. Вони померли на місці події від отриманих травм. На місці працюють слідчі, встановлюють обставини події, в тому числі й те, чи був водій у стані сп’яніння.

У районі ДТП перекрита дорога — рухайтесь в обʼїзд.

Доповнено 23.00:

Одному загиблому 23 роки, іншому на вигляд 15, але дані встановлюються. Водій перебуває на місці. Йому 20 років.

Доповнено 23.10:

За результатами перевірки на алкоголь — водій тверезий. Перевіряють також на наркотики.

Доповнено 23.15:

Як повідомили у пресслужбі поліції, вирішується питання, щодо затримання водія в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Всі інші деталі слідства встановлюються.

Фото: Ольга Мінчук
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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