Реконструкція укриття у гімназії №2: проблему вивчатиме обласна робоча група

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Представники робочої групи мають відвідати гімназію та в цілому ознайомитися із ситуацією

Питання реконструкції укриття у Кременчуцькій гімназії № 2 перебуває на контролі у Полтавській облвійськадміністрації. Відповідно до розпорядження ПОВА, підписаного першим заступником начальника Богданом Корольчуком, нині сформована обласна робоча група, яка займатиметься вивченням питання облаштування найпростішого укриття у гімназії.

Представники робочої групи мають здійснити виїзд до гімназії, ознайомитися із ситуацією та подати узагальнену інформацію до обласного Департаменту освіти. Далі департамент у свою чергу проаналізує ситуацію з укриттям та проінформує Полтавську ОВА.

Очолює робочу групу директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. До її складу увійшли представники обласного управління Державної служби якості освіти, Центру фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів, юридичного департаменту, департаменту архітектури ПОВА та департаменту освіти Кременчука.

Ситуація перебуває на контролі у заступника начальника обласної військової адміністрації Антона Чубенка.

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» представники батьківського комітету гімназії, представники робочої групи гімназію відвідали та вилучили документи.

Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.