Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Реконструкція укриття у гімназії №2: проблему вивчатиме обласна робоча група

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 271

 

Представники робочої групи мають відвідати гімназію та в цілому ознайомитися із ситуацією

Питання реконструкції укриття у Кременчуцькій гімназії № 2 перебуває на контролі у Полтавській облвійськадміністрації. Відповідно до розпорядження ПОВА, підписаного першим заступником начальника Богданом Корольчуком, нині сформована обласна робоча група, яка займатиметься вивченням питання облаштування найпростішого укриття у гімназії.

Представники робочої групи мають здійснити виїзд до гімназії, ознайомитися із ситуацією та подати узагальнену інформацію до обласного Департаменту освіти. Далі департамент у свою чергу проаналізує ситуацію з укриттям та проінформує Полтавську ОВА. 

Очолює робочу групу директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. До її складу увійшли представники обласного управління Державної служби якості освіти, Центру фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів, юридичного департаменту, департаменту архітектури ПОВА та департаменту освіти Кременчука.

Ситуація перебуває на контролі у заступника начальника обласної військової адміністрації Антона Чубенка.

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» представники батьківського комітету гімназії, представники робочої групи гімназію відвідали та вилучили документи.

Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.

ПО ТЕМІ:

Чому ремонт в укритті Кременчуцької гімназії № 2 досі не завершений, та до чого тут депутат Терещенко

Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?

У Кременчуцькій гімназії № 2 ремонтують укриття без проєкту та без договору з підрядником

На реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень


1
Автор: Яна Гудзь
Теги: гімназія № 2 укриття реконструкція робоча група
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх