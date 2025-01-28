До бюджету України вперше надійшли гроші на зариблення від аукціонів на вилов риби

Вперше в історії України кошти, отримані від аукціонів на промисловий вилов риби, поповнили Державний бюджет. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Раніше ці надходження використовувались виключно місцевими бюджетами.
Завдяки бюджетній програмі «Заходи із вселення водних біоресурсів у рибогосподарські водні об’єкти» вже зібрали 3,38 млн грн за результатами торгів 2025 року.
Міністр також підкреслив, що це один із кроків у рамках політики імпортозаміщення. Україна прагне закуповувати державними установами продукцію українського виробництва, що посилює внутрішній ринок, створює робочі місця та підтримує національну економіку.
Нагадаємо, минулоріч на Полтавщині випустили у водойми 11 тонн риби. «Кременчуцький Телеграф» побував на одному з зариблень Кам’янського водосховища:
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