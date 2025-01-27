У Кременчуці горіла квартира у багатоповерхівці

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 610

26 січня у Кременчуці, у кварталі 278, горіла квартира на першому поверсі дев’ятиповерхівки. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

Дві ланки надзвичайників через значне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу вдалось ліквідувати, запобігши поширенню на всю квартиру.

Вогонь знищив балконний блок, меблі, двері, вживані речі, закоптив стіни та стелю на площі 40 кв.м.

Травмованих чи загиблих немає. Причину займання встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, 24 січня у Горішніх Плавнях горів підвал однієї із багатоповерхівок.