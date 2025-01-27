Вночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона

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У ніч на 27 січня на Полтавщині знову протиповітряна оборона працювала по безпілотникам. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Росія атакувала 104 безпілотниками різних типів з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, Чауди. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 57 безпілотників інших типів у Київській, Миколаївській, Харківській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

39 російських безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

— Внаслідок атаки російських БпЛА постраждали Дніпропетровська, Сумська, Івано-Франківська та Київська області. Уражено інфраструктурні об’єкти, багатоквартирні та приватні будинки. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок. Також 87 споживачів лишились без електрики. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці «прильоту» та поговорив з очевидцями.