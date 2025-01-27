За яких умов чоловіки, які мають дружин з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від мобілізації

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 441

У Полтавському обласному ТЦК та СП пояснили, що правом на відстрочку від призову під час мобілізації користуються чоловіки, у яких дружина має І чи II групу інвалідності, а у деяких випадках для цього достатньо й III групи

Чоловіки, які мають дружин з інвалідністю, можуть отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Це пояснила пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на його офіційній сторінці у Facebook.

— Пункт 11 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначає, що військовозобов’язані чоловіки, які мають дружину з інвалідністю I чи II групи, можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації , — йдеться у повідомленні.

У ТЦК зазначають, що для отримання відстрочки від мобілізації потрібно подати заяву на ім’я голови комісії з надання відстрочок разом з підтверджуючими документами — свідоцтвом про шлюб та документом, в якому зазначено групу та причину інвалідності. Загалом повний перелік документів визначено постановою Кабміну № 560 від 16.05.2024 року.

У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови надання відстрочки багатодітним та чоловікам, які самостійно виховують дитину

У пресслужбі Полтавського обласного ТЦК пояснюють, що чоловіки, які мають дружину з інвалідністю III групи у деяких випадках також можуть отримати відстрочку.

— Це визначено наступним, 12 пунктом вищезазначеної статті , і стосується випадків, якщо III група інвалідності встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки, кисті, стопи ноги, одного з парних органів. Або якщо жінка з інвалідністю страждає від онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. У такому разі до заяви додається також документ, що підтверджує наявність захворювання , — зазначають в ТЦК.

«Без черг в ТЦК»: Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок від мобілізації в «Резерв+» для трьох категорій

Нагадаємо, у листопаді минулого року Міноборони запустило бета-тестування сервісу онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку «Резерв+» для трьох категорій військовозобов’язаних, серед яких багатодітні батьки.

Наприкінці вересня минулого року начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу пояснив порядок надання відстрочок від призову за мобілізацією.

Він, зокрема нагадав, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а порядок надання визначено Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» та порадив ознайомитися з цими нормативними документами. А також зауважив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, адже її потрібно оформити в ТЦК.