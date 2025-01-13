У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови надання відстрочки багатодітним та чоловікам, які самостійно виховують дитину

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 106

В України триває загальна мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 років

В Україні вже майже три роки триває загальна мобілізація військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте, законом передбачені підстави, за яких чоловіки мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook надав роз’яснення щодо деяких особливостей та умов надання відстрочки багатодітним батькам та чоловікам, які самостійно виховують дітей.

Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, мають право на оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Це визначено п. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Проте, згідно з нормами законодавства, відстрочка не надається у разі:

якщо чоловік має заборгованість зі сплати аліментів, розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

якщо чоловік проживає окремо від дитини (дітей) та не бере участі в її утриманні;

якщо чоловік виховує не свою дитину, яку утримує рідний батько.

— Варто розуміти, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Відповідно і відстрочка може надаватися не на максимальний термін (90 днів з моменту виходу указу президента, яким продовжується мобілізація), а на термін до досягнення однією з трьох дітей 18 років. У такому разі чоловіку відразу оформлюється повістка на цю дату, — йдеться у роз’яснені.

Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, що передбачено п. 4 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Але у цьому пункті є визначення умов та перелік обставин, які можна розцінювати як самостійне виховання та за якими може надаватися відстрочка від призову. Одна із таких умов передбачає самостійне виховання дитини за рішенням суду.

У Полтавському ОТЦК наголошують, що відповідно до норм закону, відстрочка надається чоловікам, які за рішенням суду самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років, або якщо їхня мати:

позбавлена батьківських прав;

померла чи оголошена померлою;

зникла безвісти або безвісно відсутня;

відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

— Відповідно, якщо чоловік самостійно виховує дитину лише тому, що мати не виконує своїх материнських обов’язків (наприклад після розлучення) — він не має законних підстав для отримання відстрочки. У такому разі обов’язково повинне бути рішення суду про самостійне виховання або про позбавлення її батьківських прав, — йдеться у роз’ясненні ТЦК.

«Без черг в ТЦК»: Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок від мобілізації в «Резерв+» для трьох категорій

Нагадаємо, у листопаді минулого року Міноборони запустило бета-тестування сервісу онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку «Резерв+» для трьох категорій військовозобов’язаних, серед яких багатодітні батьки.

Наприкінці вересня минулого року начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу пояснив порядок надання відстрочок від призову за мобілізацією.

Він, зокрема нагадав, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а порядок надання визначено Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» та порадив ознайомитися з цими нормативними документами. А також зауважив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, адже її потрібно оформити в ТЦК.