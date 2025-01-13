У Полтавському ОТЦК роз’яснили умови надання відстрочки багатодітним та чоловікам, які самостійно виховують дитину

В Україні вже майже три роки триває загальна мобілізація військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Проте, законом передбачені підстави, за яких чоловіки мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
Полтавський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook надав роз’яснення щодо деяких особливостей та умов надання відстрочки багатодітним батькам та чоловікам, які самостійно виховують дітей.
Чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років, мають право на оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Це визначено п. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Проте, згідно з нормами законодавства, відстрочка не надається у разі:
Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, що передбачено п. 4 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Але у цьому пункті є визначення умов та перелік обставин, які можна розцінювати як самостійне виховання та за якими може надаватися відстрочка від призову. Одна із таких умов передбачає самостійне виховання дитини за рішенням суду.
У Полтавському ОТЦК наголошують, що відповідно до норм закону, відстрочка надається чоловікам, які за рішенням суду самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років, або якщо їхня мати:
«Без черг в ТЦК»: Міноборони розпочало тестування онлайн-відстрочок від мобілізації в «Резерв+» для трьох категорій
Нагадаємо, у листопаді минулого року Міноборони запустило бета-тестування сервісу онлайн-відстрочок від мобілізації у застосунку «Резерв+» для трьох категорій військовозобов’язаних, серед яких багатодітні батьки.
Наприкінці вересня минулого року начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу пояснив порядок надання відстрочок від призову за мобілізацією.
Він, зокрема нагадав, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а порядок надання визначено Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» та порадив ознайомитися з цими нормативними документами. А також зауважив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, адже її потрібно оформити в ТЦК.
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