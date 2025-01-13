Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 14 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 пр. 1-й Ягідний, 4, 4А

пр. 2-й Ягідний, 2

просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118

просп. Полтавський, 40, 245-275

пров. Абрикосовий, 23-25/28

пров. Ананія Размислова, 16

пров. Івана Підкови, 1/67

пров. Котляревського, 1-17

пров. Леся Курбаса, 2-20

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

пров. Танковий, 2/9-20

пров. Ягідний, 2-39

туп. Степовий, 1-9

туп. Фруктовий, 3, 5, 7

туп. Юннатів, 1-7

вул. Адмірала Остроградського, 1-28

вул. Ананія Размислова, 31-40

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А

вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60

вул. Гетьмана Полуботка, 21/11-39/92

вул. Ірпінська, 7-14

вул. Козацька, 61/31-94А

вул. Котляревського, 1-24, 13/10-19/13

вул. Лебедина, 55-104/19

вул. Марка Вовчка, 23-34

вул. Межова, 14/20

вул. Олени Пчілки, 11/39-18

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Платухіна, 20-37

вул. Полковника Оксанченка, 5-65

вул. Романа Шухевича, 10-40, 30, 31

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

вул. Юрія Руфа, 7-50 З 8.00 до 19.00 с. Потоки З 8.00 до 20.00 туп. Урожайний, 2

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