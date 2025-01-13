Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 14 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пр. 1-й Ягідний, 4, 4А
- пр. 2-й Ягідний, 2
- просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
- просп. Полтавський, 40, 245-275
- пров. Абрикосовий, 23-25/28
- пров. Ананія Размислова, 16
- пров. Івана Підкови, 1/67
- пров. Котляревського, 1-17
- пров. Леся Курбаса, 2-20
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51
- пров. Танковий, 2/9-20
- пров. Ягідний, 2-39
- туп. Степовий, 1-9
- туп. Фруктовий, 3, 5, 7
- туп. Юннатів, 1-7
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28
- вул. Ананія Размислова, 31-40
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
- вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60
- вул. Гетьмана Полуботка, 21/11-39/92
- вул. Ірпінська, 7-14
- вул. Козацька, 61/31-94А
- вул. Котляревського, 1-24, 13/10-19/13
- вул. Лебедина, 55-104/19
- вул. Марка Вовчка, 23-34
- вул. Межова, 14/20
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Платухіна, 20-37
- вул. Полковника Оксанченка, 5-65
- вул. Романа Шухевича, 10-40, 30, 31
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49
- вул. Юрія Руфа, 7-50
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 20.00
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