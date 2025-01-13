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Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 218

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 14 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пр. 1-й Ягідний, 4, 4А
  • пр. 2-й Ягідний, 2
  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
  • просп. Полтавський, 40, 245-275
  • пров. Абрикосовий, 23-25/28
  • пров. Ананія Размислова, 16
  • пров. Івана Підкови, 1/67
  • пров. Котляревського, 1-17
  • пров. Леся Курбаса, 2-20
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51
  • пров. Танковий, 2/9-20
  • пров. Ягідний, 2-39
  • туп. Степовий, 1-9
  • туп. Фруктовий, 3, 5, 7
  • туп. Юннатів, 1-7
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28
  • вул. Ананія Размислова, 31-40
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
  • вул. Вільної України, 17/2-60, 29-60
  • вул. Гетьмана Полуботка, 21/11-39/92
  • вул. Ірпінська, 7-14
  • вул. Козацька, 61/31-94А
  • вул. Котляревського, 1-24, 13/10-19/13
  • вул. Лебедина, 55-104/19
  • вул. Марка Вовчка, 23-34
  • вул. Межова, 14/20
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Платухіна, 20-37
  • вул. Полковника Оксанченка, 5-65
  • вул. Романа Шухевича, 10-40, 30, 31
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49
  • вул. Юрія Руфа, 7-50

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки

З 8.00 до 20.00

  • туп. Урожайний, 2
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго адреси
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