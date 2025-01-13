Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

У Горішніх Плавнях визначили володаря Кубку Полтавської області з баскетболу

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 130 Новини компаній

 Змагатися за кубок області до нашого міста прибули команди з Полтави та Кременчука

У Горішніх Плавнях 14 грудня відбувся фінальний тур обласних змагань із баскетболу серед чоловічих команд. Переможцем турніру на Кубок Полтавщини стали учасники команди «Ferrexpo Basket».

Змагатися за кубок області до нашого міста прибули команди з Полтави та Кременчука. Про це розповів тренер «Ferrexpo Basket» Роман Мелетич. Наше місто представляли дві команди. Окрім Ferrexpo basket, сформованої з працівників компанії, до змагань долучилася юнацька команда ДЮСШ № 3.

Зі слів тренера, видовищним та непередбачуваним виявився фінал, де зустрілися «Кремінь» та «Ferrexpo Basket», які є давніми суперниками. Протягом другої половини зустрічі кременчужани лідирували з невеликою перевагою, але останні хвилини матчу подарували глядачам «баскетбольні гойдалки», коли лідер змінюється по черзі, після вдалої атаки однієї з команд.

Результативні дії захисту на останніх секундах дали змогу нашій команді заволодіти м’ячем, здійснити вдалу атаку і буквально вирвати перемогу з рахунком 57:54

Найрезультативнішим став дует атакуючих захисників Антона Михайловського, який приніс команді 20 очок, і Михайла Шавлая (14 очок).

Обидва працюють у залізничному цеху Полтавського ГЗК помічниками машиніста тепловоза та електровоза відповідно. У захисті надійно відпрацював нападник Володимир Колода — старший менеджер із консолідованої звітності Управління компанії, який записав на свій рахунок 12 очок. Під кошиком впевнено діяв центровий команди Віталій Храпач, який на підприємстві обіймає посаду начальника дільниці ваговимірювальної техніки в цеху автоматизованих систем управління технологічних процесів. В активі гравця — сім очок. Чотири очки набрав розігруючий Олександр Кобиляцький — начальник дільниці виробничо-сервісного підприємства «Полтава-Автокомплект». Форвард Антон Тібін, який працює інженером автоматизованих систем керування виробництвом в цеху інформаційних технологій і зв’язку, вдало провів півфінальний матч, але був змушений пропустити фінальну зустріч через робочі справи.

До змагань команду готував керівник та тренер спортивного клубу «РІКО» Роман Мелетич — електромонтер із ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування на поверхні, відвалах та у кар’єрі (Залізничний цех Полтавського ГЗК). Доповнили склад команди молоді гравці Денис Сабля, Іван Русаков, Данило Шик — студенти профільних навчальних закладів, які пройшли практику в компанії та невдовзі приєднаються до колективу.

«Наявність корпоративної баскетбольної команди позитивно впливає на рішення молоді обирати саме Ferrexpo. У компанії багато талановитих хлопців, потенціал яких потрібно розвивати як у професійному, так і спортивному напрямку, — зазначив Роман Мелетич. — Імідж компанії створюють люди, і я, як тренер, дуже радий, що саме люди, з якими перетинаюсь у роботі, дають такі вагомі результати і спонукають інших займатися спортом, фізкультурою — це є запорукою здоров’я та професійного довголіття, вони — приклад для наслідування серед своїх колег, родин і друзів».

Тренер висловив задоволення, що «благодійний баскетбольний проєкт, з якого все починалося, поступово дає свої результати». Роман Мелетич подякував усім, хто сприяв в організації тренувань і змагань та підтримує розвиток баскетболу в Горішніх Плавнях.

0
Автор: Руслана Горгола Фото: «Хроніки тижня»
Теги: баскетбол Ferrexpo
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх