У Горішніх Плавнях у багатоповерхівці горів підвал — надзвичайники

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 0

Учора, 24 січня, близько 13.58 у Горішніх Плавнях у підвалі однієї із багатоповерхівок сталася пожежа. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За попередніми даними, у підвалі згоріло сміття. Пошкоджень зазнали також двері та стіни всередині. Інформації про постраждалих немає.

Гасили вогонь рятувальники одного відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, використовуючи апарати захисту органів дихання.

Нагадаємо, учора у Глобиному під час пожежі в житловому будинку постраждав власник.