Учора на Миргородщині вантажівка злетіла в кювет — поліція

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Учора, 24 січня, близько 13.08 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський у Миргородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, 49-річний водій вантажного автомобіля MAN зіткнувся з відбійником та з'їхав у кювет. Його із травмами госпіталізували до Хорольської лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

У пресслужбі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області додають, що рятувальникам за допомогою аварійно-рятувального обладнання довелося деблокувати водія вантажівки із салону та відключити акумуляторну батарею.

На місці працювали надзвичайники одного відділення 27-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, учора, 24 січня, близько 08.00 на Полтавщині в аварії загинула 39-річна блогерка Анна Жук. Її чоловіка і сина, а також водія іншого автомобіля із травмами госпіталізували.