Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона

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Звуки вибухів лунали і в Кременчуці

Цієї ночі на Полтавщині протиповітряна оборона вкотре «відпрацьовувала» російські дрони. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Армія РФ знову атакувала Україну з неба та випустила 61 ударний БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Відомо, що оборонцям українського неба вдалося збити 46 російських дронів у межах Одеської, Харківської, Полтавської, Сумської, Київської, Черкаської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.

Інформації про влучання чи руйнування внаслідок падіння уламків на території Полтавської області немає.

Зазначимо, що близько 23.50 звуки вибухів лунали і в Кременчуці. У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямку Кременчука. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок. Також 87 споживачів лишились без електрики. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці «прильоту» та поговорив з очевидцями.