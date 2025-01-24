У Кременчуці пролунав вибух: що відомо

Вчора, 23:59 Переглядів: 277

24 січня близько 23.50 у Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямку Кременчука. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.

Жодних офіційних заяв від військової адміністрації поки не надходило.

Нагадаємо, у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок. Також 87 споживачів лишились без електрики. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці «прильоту» та поговорив з очевидцями.