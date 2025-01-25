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Голову Градизької громади від посади не відсторонять: суд відхилив клопотання прокурора

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 176

 

Сам селищний голова трактує таке клопотання прокурора як бажання нашкодити йому особисто

Селищного голову Градизької громади на Кременчуччині від посади на час розслідування не відсторонять. Таке рішення ухвалив Октябрський райсуд у Полтаві 24 січня, пише Суспільне.

Прокурор клопотав про відсторонення Носи від посади на два місяці, проте суддя таке клопотання не задовольнила.

Після засідання селищний голова прокоментував це так:

Відсторонення в даній історії містить більше політичний характер, який спрямований на те, щоб усунути фізично мене від управління в громаді. Це більше, так би мовити, мені особисто нашкодити, щоб я два місяці сидів дома без навіть без елементарної заробітної плати. Сторона обвинувачення дуже поспішає і тому допускається таких помилок, як навіть правильно назвати мою посаду.

Нагадаємо, нещодавно голові однієї із селищних рад Кременчуцького району вручили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Як стало відомо пізніше, мова йшла про голову Градизької громади Мирослава Носу. 

За даними слідства, упродовж жовтня 2022 — травня 2023 років селищний голова за бюджетні кошти за цінами, значно вищими ринкових, закупив навантажувач та 4 мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визнавали переможцем. Як наслідок, територіальній громаді спричинено збитків на понад 1,5 млн грн.

Своєю чергою, Носа заперечує результати експертизи від правоохоронців, які проводились в рамках розслідування, і додає, що ціни на техніку були ринковими на момент купівлі.

Перше судове засідання відбулося 21 січня в Октябрському райсуді. Однак тоді засідання суду перенесли через те, що сторона захисту хотіла ознайомитись з матеріалами справи.

Під час наступного судового засідання, 23 січня, Носі обрали запобіжний захід — його взяли на поруки колеги, голови Великорублівської, Козельщинської, Новосанжарської, Опішнянської громад. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Суспільне Полтава
Теги: Мирослав Носа суд відсторонення від роботи
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