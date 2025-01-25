Голову Градизької громади від посади не відсторонять: суд відхилив клопотання прокурора

Селищного голову Градизької громади на Кременчуччині від посади на час розслідування не відсторонять. Таке рішення ухвалив Октябрський райсуд у Полтаві 24 січня, пише Суспільне.
Прокурор клопотав про відсторонення Носи від посади на два місяці, проте суддя таке клопотання не задовольнила.
Після засідання селищний голова прокоментував це так:
Відсторонення в даній історії містить більше політичний характер, який спрямований на те, щоб усунути фізично мене від управління в громаді. Це більше, так би мовити, мені особисто нашкодити, щоб я два місяці сидів дома без навіть без елементарної заробітної плати. Сторона обвинувачення дуже поспішає і тому допускається таких помилок, як навіть правильно назвати мою посаду.
Нагадаємо, нещодавно голові однієї із селищних рад Кременчуцького району вручили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Як стало відомо пізніше, мова йшла про голову Градизької громади Мирослава Носу.
За даними слідства, упродовж жовтня 2022 — травня 2023 років селищний голова за бюджетні кошти за цінами, значно вищими ринкових, закупив навантажувач та 4 мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визнавали переможцем. Як наслідок, територіальній громаді спричинено збитків на понад 1,5 млн грн.
Своєю чергою, Носа заперечує результати експертизи від правоохоронців, які проводились в рамках розслідування, і додає, що ціни на техніку були ринковими на момент купівлі.
Перше судове засідання відбулося 21 січня в Октябрському райсуді. Однак тоді засідання суду перенесли через те, що сторона захисту хотіла ознайомитись з матеріалами справи.
Під час наступного судового засідання, 23 січня, Носі обрали запобіжний захід — його взяли на поруки колеги, голови Великорублівської, Козельщинської, Новосанжарської, Опішнянської громад.
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