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Голові Градизької громади Мирославу Носі обрали запобіжний захід: його взяли на поруки колеги

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 270

 

Підозрюють селищного голову у зловживанні службовим становищем

Сьогодні, 23 січня, у стінах Октябрського райсуду у Полтаві запобіжний захід обрали селищному голові Градизької громади на Кременчуччині Мирославу Носі. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду.

Прокурор клопотав на запобіжному заході у вигляді застави, проте суд призначив особисту поруку. За Мирослава Носу поручилися голови Великорублівської, Козельщинської, Новосанжарської, Опішнянської громад. 

Техніка куплена була у використанні з тих оголошень, які були на «Авторіа». Тендерна процедура свідчить про те, що не так багато бажаючих є продавати таку техніку громадам. Кожен продавець виготовив оцінку, в якій вартість автомобіля вища, ніж фактично продав виконавчому комітету. Тобто це просто умисна гра, — зазначає Носа.

Селищний голова також додає: на суді повідомили, що куплений автотранспорт, який поліція та прокуратура занизили в ціні, ніхто не бачив. Тож виникає питання: як можна оцінити те, чого не бачили?

Я вважаю, що це просто умисна ситуація, коли занизили вартість, щоб пред’явити обвинувачення, — заявляє Мирослав Носа.

За свого колегу заступився селищний голова Козельщинської громади Олександр Троцький. Він запевнив: Носу знає не один рік, довіряє йому і знає, що ця людина не підведе.

Він не заслуговує на те, щоб до нього ставились, як до якогось злочинця і тому тут ви бачили був присутній не я один, а ще декілька голів громад, які відклали свої справи і приїхали підтримати. Я повинен забезпечити його явку на вимогу слідчого, на вимогу прокуратури, працівників правоохоронних органів і суду. Враховуючи, що ми працюємо в одному районі, не думаю, що це буде проблемою, — зазначив Троцький.

Нагадаємо, нещодавно голові однієї із селищних рад Кременчуцького району вручили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Як стало відомо пізніше, мова йшла про голову Градизької громади Мирослава Носу. 

За даними слідства, упродовж жовтня 2022 — травня 2023 років селищний голова за бюджетні кошти за цінами, значно вищими ринкових, закупив навантажувач та 4 мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визнавали переможцем. Як наслідок, територіальній громаді спричинено збитків на понад 1,5 млн грн.

Своєю чергою, Носа заперечує результати експертизи від правоохоронців, які проводились в рамках розслідування, і додає, що ціни на техніку були ринковими на момент купівлі.

Перше судове засідання відбулося 21 січня в Октябрському райсуді. Однак тоді засідання суду перенесли через те, що сторона захисту хотіла ознайомитись з матеріалами справи.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Суспільне Полтава
Теги: Мирослав Носа суд запобіжний захід взяли на поруки зловживання службове становище
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