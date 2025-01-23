Голові Градизької громади Мирославу Носі обрали запобіжний захід: його взяли на поруки колеги

Сьогодні, 23 січня, у стінах Октябрського райсуду у Полтаві запобіжний захід обрали селищному голові Градизької громади на Кременчуччині Мирославу Носі. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного із зали суду.
Прокурор клопотав на запобіжному заході у вигляді застави, проте суд призначив особисту поруку. За Мирослава Носу поручилися голови Великорублівської, Козельщинської, Новосанжарської, Опішнянської громад.
Техніка куплена була у використанні з тих оголошень, які були на «Авторіа». Тендерна процедура свідчить про те, що не так багато бажаючих є продавати таку техніку громадам. Кожен продавець виготовив оцінку, в якій вартість автомобіля вища, ніж фактично продав виконавчому комітету. Тобто це просто умисна гра, — зазначає Носа.
Селищний голова також додає: на суді повідомили, що куплений автотранспорт, який поліція та прокуратура занизили в ціні, ніхто не бачив. Тож виникає питання: як можна оцінити те, чого не бачили?
За свого колегу заступився селищний голова Козельщинської громади Олександр Троцький. Він запевнив: Носу знає не один рік, довіряє йому і знає, що ця людина не підведе.
Нагадаємо, нещодавно голові однієї із селищних рад Кременчуцького району вручили підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Як стало відомо пізніше, мова йшла про голову Градизької громади Мирослава Носу.
За даними слідства, упродовж жовтня 2022 — травня 2023 років селищний голова за бюджетні кошти за цінами, значно вищими ринкових, закупив навантажувач та 4 мікроавтобуси. Усі тендери проводилися для єдиного учасника, якого визнавали переможцем. Як наслідок, територіальній громаді спричинено збитків на понад 1,5 млн грн.
Своєю чергою, Носа заперечує результати експертизи від правоохоронців, які проводились в рамках розслідування, і додає, що ціни на техніку були ринковими на момент купівлі.
Перше судове засідання відбулося 21 січня в Октябрському райсуді. Однак тоді засідання суду перенесли через те, що сторона захисту хотіла ознайомитись з матеріалами справи.
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