На Полтавщині модернізують шкільні харчоблоки: хто може долучитися

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 62

На це із держбюджету виділили 960 мільйонів гривень

На Полтавщині триває модернізація харчоблоків у закладах освіти коштом держбюджету. Про це під час брифінгу 23 січня розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.

За його словами, субвенція держбюджету у цьому році на модернізацію харчоблоків становить 960 мільйонів гривень.

Це реалізація ініціативи першої леді Олени Зеленської, яка стосується фінансування програми щодо здорового харчування в Україні. На сьогоднішній день в нас є сім таких проєктів, — розповів Чубенко.

Зокрема, нещодавно один із таких харчоблоків відкрили у Диканьці. Реконструкція його відбулася у співфінансуванні місцевого та державного бюджетів. По інших закладах освіти процес іще триває.

Інші мають також нормальний успіх. Понад 40% освоїли коштів, використали кошти, які передбачені за цільовим призначенням і, думаю, що теж найближчим часом ми будемо відкривати їх до кінця зими, — додає Чубенко.

Долучитися до модернізації харчоблоків можуть й інші заклади освіти області. Для цього органам місцевого самоврядування необхідно взяти участь у конкурсному відборі через єдину цифрову систему «DREAM».

Нагадаємо, так само коштом держбюджету заклади освіти області можуть зробити реконструкцію укриття та отримати субвенцію на покращення протипожежної безпеки у закладі.