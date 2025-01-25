На Полтавщині модернізують шкільні харчоблоки: хто може долучитися

На Полтавщині триває модернізація харчоблоків у закладах освіти коштом держбюджету. Про це під час брифінгу 23 січня розповів заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко.
За його словами, субвенція держбюджету у цьому році на модернізацію харчоблоків становить 960 мільйонів гривень.
Це реалізація ініціативи першої леді Олени Зеленської, яка стосується фінансування програми щодо здорового харчування в Україні. На сьогоднішній день в нас є сім таких проєктів, — розповів Чубенко.
Зокрема, нещодавно один із таких харчоблоків відкрили у Диканьці. Реконструкція його відбулася у співфінансуванні місцевого та державного бюджетів. По інших закладах освіти процес іще триває.
Долучитися до модернізації харчоблоків можуть й інші заклади освіти області. Для цього органам місцевого самоврядування необхідно взяти участь у конкурсному відборі через єдину цифрову систему «DREAM».
Нагадаємо, так само коштом держбюджету заклади освіти області можуть зробити реконструкцію укриття та отримати субвенцію на покращення протипожежної безпеки у закладі.
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