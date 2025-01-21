Заклади освіти Кременчука можуть відремонтувати укриття коштом держбюджету: що робити

На подачу заявок у закладів освіти є лише тиждень
Заклади освіти Кременчука можуть отримати субвенцію із держбюджету на ремонт укриттів: цього тижня приймають заявки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Участь у проєкті можуть взяти заклади, які надають загальну середню освіту — тобто школи та заклади профтехосвіти.
Отримати субвенцію на будівництво чи ремонт укриттів можуть:
військово-морські й військово-спортивні ліцеї;
ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;
заклади з 200+ учнями;
заклади до 200 учнів, якщо вони є єдиними в громаді, які працюють очно / змішано й до яких підвозять учнів щонайменше з двох інших шкіл.
Аби отримати фінансування, заклад освіти має відповідати наступним вимогам:
Подати заявку на отримання субвенції можна через систему Dream. Після цього кожен проєкт автоматично отримуватиме пріоритет за наступними критеріями:
Термін подачі заявок — до 26 січня. З інструкціями щодо подачі заявок можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, у Кременчуцькому ліцеї № 11 планують побудувати укриття за понад 26 млн грн.
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