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Кременчук, Освіта

Заклади освіти Кременчука можуть відремонтувати укриття коштом держбюджету: що робити

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 73

 

На подачу заявок у закладів освіти є лише тиждень

Заклади освіти Кременчука можуть отримати субвенцію із держбюджету на ремонт укриттів: цього тижня приймають заявки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Участь у проєкті можуть взяти заклади, які надають загальну середню освіту — тобто школи та заклади профтехосвіти.

Отримати субвенцію на будівництво чи ремонт укриттів можуть:

  • військово-морські й військово-спортивні ліцеї;

  • ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;

  • заклади з 200+ учнями;

  • заклади до 200 учнів, якщо вони є єдиними в громаді, які працюють очно / змішано й до яких підвозять учнів щонайменше з двох інших шкіл.

Аби отримати фінансування, заклад освіти має відповідати наступним вимогам:

  • дистанційне або змішане навчання;
  • будівлі не мають пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення не потребує будівельних робіт;
  • відсутність укриття (або є лише найпростіше) чи воно потребує капітального ремонту / реконструкції;
  • готовність проєктно-кошторисної документації;
  • завершення робіт до кінця 2025 року;
  • підтвердження співфінансування з місцевого або обласного бюджету.

Подати заявку на отримання субвенції можна через систему Dream. Після цього кожен проєкт автоматично отримуватиме пріоритет за наступними критеріями: 

  • підготовленість проєкту;
  • безпека;
  • співфінансування;
  • сталість;
  • фінансова ефективність і посилення спроможності громади. 

Термін подачі заявок — до 26 січня. З інструкціями щодо подачі заявок можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у Кременчуцькому ліцеї № 11 планують побудувати укриття за понад 26 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: укриття заклади освіти Держбюджет
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