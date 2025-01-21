Заклади освіти Кременчука можуть відремонтувати укриття коштом держбюджету: що робити

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 73

На подачу заявок у закладів освіти є лише тиждень

Заклади освіти Кременчука можуть отримати субвенцію із держбюджету на ремонт укриттів: цього тижня приймають заявки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Участь у проєкті можуть взяти заклади, які надають загальну середню освіту — тобто школи та заклади профтехосвіти.

Отримати субвенцію на будівництво чи ремонт укриттів можуть:

військово-морські й військово-спортивні ліцеї;

ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою;

заклади з 200+ учнями;

заклади до 200 учнів, якщо вони є єдиними в громаді, які працюють очно / змішано й до яких підвозять учнів щонайменше з двох інших шкіл.

Аби отримати фінансування, заклад освіти має відповідати наступним вимогам:

дистанційне або змішане навчання;

будівлі не мають пошкоджень, спричинених війною, або їхнє усунення не потребує будівельних робіт;

відсутність укриття (або є лише найпростіше) чи воно потребує капітального ремонту / реконструкції;

готовність проєктно-кошторисної документації;

завершення робіт до кінця 2025 року;

підтвердження співфінансування з місцевого або обласного бюджету.

Подати заявку на отримання субвенції можна через систему Dream. Після цього кожен проєкт автоматично отримуватиме пріоритет за наступними критеріями:

підготовленість проєкту;

безпека;

співфінансування;

сталість;

фінансова ефективність і посилення спроможності громади.

Термін подачі заявок — до 26 січня. З інструкціями щодо подачі заявок можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, у Кременчуцькому ліцеї № 11 планують побудувати укриття за понад 26 млн грн.