Новий тендер, старий учасник: що відомо про будівництво укриття для кременчуцького ліцею за понад 26 млн грн

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 253

Товариство з обмеженою відповідальністю «Європабуд» бере участь у новооголошеному тендері на будівництво модульного укриття для Кременчуцького ліцею № 11 за понад 26 мільйонів гривень. У першому замовленні відповідних робіт ліцей відхилив пропозицію компанії. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Новий тендер на будівництво укриття школа оприлюднила 19 грудня. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій спливав 3 січня. Цього ж дня було розкрито єдиного учасника торгів — це «Європабуд». Нині компанія очікує рішення замовника, перш ніж підписати угоду.

Додамо, що наприкінці листопада ліцей № 11 замовив будівництво модульного сховища з очікуваною вартістю 26 млн 43 тис. 528 грн. Участь у тендері взяла одна компанія — кременчуцьке товариство з обмеженою відповідальністю «Європабуд». Виконати роботи ТОВ запропонувало за 26 млн 27 тис. 654 грн. Втім тоді ліцей відхилив пропозицію компанії. Це сталось через недотримання умов тендерної документації, технічних специфікацій та відсутність обов’язкових документів для виконання робіт. У складі пропозиції «Європабуд» не надала, зокрема, ліцензії на надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Також були відсутні документи, передбачені технічним завданням, були невідповідності тендерної пропозиції технічній специфікації.

Нагадаємо, що на облаштування укриття у школі Кременчук отримав кредит від Міністерства фінансів.