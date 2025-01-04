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Ресторан, стосунки й лисиці: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 95

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Пітер Мейл «Один хороший рік»

Макс нещодавно втратив роботу в лондонській фінансовій компанії. Від відчаю й банкрутства його рятує несподівана новина: дядько залишив йому в спадок виноградник у Провансі. Макс вирушає туди, де провів дитинство. Тут просто чудово: мальовничі пейзажі, прекрасна погода, смачна їжа і… чарівна власниця місцевого ресторанчика. Нарешті фортуна всміхнулася йому! Але є одне величезне «але». Вино, яке виробляють з винограду, просто неможливо пити. А ще на порозі з’являється спокуслива каліфорнійка, яка теж претендує на спадок.

Катя Бльостка «Так тобі і треба, або чому в стосунках варто обирати себе»

У цій книжці авторка відверто ділиться власною історією, починаючи від посиденьок з подружкою під дискотекою та перших побачень і до сварок з чоловіком та усвідомлення власних потреб. Це історія про любов і стосунки з чоловіками, про зростання у невеличкому селищі та дорослішання. А ще це історія про вибір та любов до себе як основу всіх стосунків. Від дівчинки-підлітка до дорослої жінки — авторка ділиться своїми поглядами з гумором та самоіронією.

  

 

 

Тесс Геррітсен «Шпигунське узбережжя»

Меггі Вілл, власниця «Ожинової ферми» розводить курей і вправно відстрілює лисиць. Хто здогадається, що свого часу жінка об’їздила півсвіту. Адже вона шпигунка. Труднощі з останньою місією змусили Меггі передчасно вийти на пенсію і ретельно приховувати своє справжнє життя.

Одного разу перед її будинком знаходять труп. Жінка розуміє: це послання від ворогів з минулого, натяк, що наступною буде вона.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: svitogliad.com
Теги: книги бібліотека
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