Ресторан, стосунки й лисиці: що кременчужанам почитати на вихідних

Тесс Геррітсен «Шпигунське узбережжя»

Меггі Вілл, власниця «Ожинової ферми» розводить курей і вправно відстрілює лисиць. Хто здогадається, що свого часу жінка об’їздила півсвіту. Адже вона шпигунка. Труднощі з останньою місією змусили Меггі передчасно вийти на пенсію і ретельно приховувати своє справжнє життя.

Одного разу перед її будинком знаходять труп. Жінка розуміє: це послання від ворогів з минулого, натяк, що наступною буде вона.