Рекордно теплим і сухим. Синоптики розповіли, яким був 2024 рік на Полтавщині

У 2024 році середньорічна температура Полтавщини вперше в історії перетнула позначку в 11° (при кліматичній нормі у 8°). За кількістю опадів літо 2024 року в Полтаві було найсухішим за весь період спостережень синоптиків. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Бездощовий період тривав більше 100 днів, що негативно позначилось на сільському господарстві, стверджують синоптики.
Нагадаємо, 4-5 січня на Полтавщині синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах області. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.
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