Рекордно теплим і сухим. Синоптики розповіли, яким був 2024 рік на Полтавщині

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 93

У 2024 році середньорічна температура Полтавщини вперше в історії перетнула позначку в 11° (при кліматичній нормі у 8°). За кількістю опадів літо 2024 року в Полтаві було найсухішим за весь період спостережень синоптиків. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Бездощовий період тривав більше 100 днів, що негативно позначилось на сільському господарстві, стверджують синоптики.

— Багатьом з нас він, мабуть, запам’ятався спекотним літом, але воно як раз не було рекордним ані за абсолютним максимумом температури, ані за кількістю днів з температурою вище 30° — тут рекорд залишається за 2010 роком з його максимальною температурою 39,4° проти цьогорічних 35,9°, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4-5 січня на Полтавщині синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах області. Оголошено 1 рівень небезпечності, жовтий.