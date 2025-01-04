Бюджет Полтавщини-2025: доходи становитимуть 3,5 млрд грн, видатки — 4,2 млрд грн

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 0

На 2025 рік доходи бюджету Полтавщини визначили у сумі 3,5 млрд грн — це без дотацій, субвенцій і власних надходжень бюджетних установ. Своєю чергою видатки становитимуть на рівні 4,2 млрд гривень. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Вказано, що розмір доходів збільшився на 11% у порівняні з 2024 роком. Основним джерелом доходів є податок на доходи (ПДФО), який забезпечує майже 66% доходів загального фонду.

Найбільше видатків передбачено на освіту — 1 млрд 649,4 млн грн (це 39,6% від загальної суми), соціальний захист — 630,7 млн грн (15,2%) та охорону здоров’я — 504,4 млн грн (12,1%).

Нагадаємо, на 2025 рік доходи бюджету Кременчуцької міської територіальної громади визначені у сумі понад 3 млрд 852 млн грн (загальний фонд — 3,74 млрд грн, спецфонд — 110 млн грн). До доходів загального фонду включено освітню субвенцію з державного бюджету на майже 246 млн грн.

Видатки міського бюджету визначені у сумі 3 млрд 880 млн грн (загальний фонд — 3,28 млрд грн, спецфонд — 597 млн грн).