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Надзвичайні новини, Україна, Світ

МВС спростувало чутки про автоматичне штрафування через відеокамери за відсутність автострахування

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 140

 

Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення

У пресслужбі Міністерства внутрішніх справ заявили, що інформація про початок автоматичної фіксації та накладання штрафів на водіїв за відсутність страховки через відеокамери не відповідає дійсності. Про запровадження системи автофіксації сьогодні зранку написало багато ЗМІ. У МВС пояснили, що з початку року набув чинності новий закон про страхування, який передбачає перевірку наявності страхового поліса підрозділами Національної поліції, зокрема й із використанням камер автофіксації. Проте, є певні нюанси, які зараз не дозволяють використовувати системи автофіксації щодо цього правопорушення.

Як вказали в МВС, наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

— Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення, — зазначають в МВС.

Крім того, в міністерстві зазначають, що система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього виду порушення.

— Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше, - пояснили в МВС.

Проте, дане порушення можуть фіксувати поліцейські під час зупинки транспортного засобу. А тому страховий поліс водіям треба оформлювати, закликали в МВС.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: МВС спростування камери страхування штрафи
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