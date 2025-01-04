Кабмін скоротив спецпенсії тим, хто отримує виплати понад максимально встановлений розмір — 23 610 грн

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В уряді вирішили знайти спосіб зменшити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік

Пенсії державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність (2361 грн), з січня 2025 року почнуть виплачувати не повністю. Уряд скоротив виплати спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 23 610 грн. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1 від 3 січня «Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану», яка набрала чинності з дня його опублікування.

Цією постановою уряд, з посиланням на статтю 46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», встановлює особливий порядок виплат для окремих категорій пенсіонерів, перелік яких наводиться.

Для таких високих пенсій вводяться понижувальні коефіцієнти до частини, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність (23 610 грн):

0,5 — для суми між 10 і 11 прожитковими мінімумами;

0,4 — для суми між 11 і 13 прожитковими мінімумами;

0,3 — для суми між 13 і 17 прожитковими мінімумами;

0,2 — для суми між 17 і 21 прожитковими мінімумами;

0,1 — для суми, що перевищує 21 прожитковий мінімум.

Тобто перші 23 610 грн пенсіонеру виплачуються повністю, а решта — частково з гранованим понижуючим коефіцієнтом.

Для прикладу: якщо людина має спеціальну пенсію розміром у 22 прожиткових мінімумів, то цього року через застосування понижувальних коефіцієнтів вона отримуватиме не 51 942 грн, а 29 512 грн (менше на понад 43%).

До кого застосовуватимуть обмеження

Понижувальні коефіцієнти на період воєнного стану у 2025 році встановлюються для пенсійних виплат (з урахуванням усіх надбавок, підвищень, допомог, індексацій та доплат), розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (до сум перевищення), призначених відповідно до законів України:

«Про державну службу»;

«Про прокуратуру»;

«Про статус народного депутата України»;

«Про Національний банк України»;

«Про Кабінет Міністрів України»;

«Про дипломатичну службу»;

«Про службу в органах місцевого самоврядування»;

«Про судову експертизу»;

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»;

«Про наукову і науково-технічну діяльність»;

«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

Митного кодексу України;

Постанови Верховної Ради України від 13.10.1995 р. № 379/95-ВР «Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України»

До речі, у постанові Кабміну не йдеться про обмеження чи скорочення розмірів пенсій (довічного грошового утримання) суддям, у яких вона найвища. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн. Можливою причиною цього є те, що Конституційний суд України розглядав питання щодо встановлення обмеження розмірів пенсії суддів й вирішив що обмежувати розмір довічного грошового утримання суддів у відставці не можна, бо це порушення конституційних норм. Отже, судді Конституційного суду надійно захистили своїх колег.

До кого обмеження не застосовуватимуть

Обмеження не застосовуються до учасників антитерористичної операції / операції об'єднаних сил та осіб, які брали участь у захисті України від російської агресії, а також до пенсій в разі втрати годувальника, призначених членам сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти) захисників.

Уряд знайшов спосіб, як скоротити завеликі пенсії прокурорам, суддям та силовикам

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще у листопаді писав, що уряд знайшов спосіб, як скоротити завеликі пенсії прокурорам, деяким держслужбовцям, силовикам та багатьом іншим категоріям пенсіонерів, розмір виплат яких перевищує розмір максимальної пенсії, встановлений в Україні. У законопроєкті про державний бюджет України на 2025 рік запропонували механізм зменшення усіх пенсій, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів (23610 грн).

В Україні переважна більшість громадян отримує звичайні пенсії, які нараховують за законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Проте, понад 780 тисяч українців із загальної кількості у 10,26 млн пенсіонерів (станом на 1.07.2024 р.), отримують спецпенсії. Їх обчислюють за спеціальними законами.

Більшість отримувачів спецпенсій становлять силовики. Але розміри їхніх спецпенсій, хоч і дещо вищий за середні пенсії в Україні, але значно менші за максимальну й у середньому становлять близько 10 тис. грн на місяць. Водночас серед спецпенсіонерів є судді та прокурори, пенсійні виплати яких у декілька разів більші. Так, середня пенсія у прокурорів становить 21,5 тис. грн. Втім, чимало з них скористались недосконалістю законодавства та відсудили собі значно вищі пенсії, ніж максимально встановлена в Україні (23610 грн). Найбільші ж пенсії в Україні отримують колишні судді. Їх середня пенсія у 2023 році становила понад 99 тис. грн.

Скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії — дані з декларацій

У серпні ми писали про те, скільки заробляють судді в Україні та які у них пенсії, використовуючи дані з декларацій. Середня пенсія суддів в Україні протягом 2024 року зросла з 99,8 тис. до 105,6 тис. грн на місяць. Це єдина категорія пенсіонерів в Україні, чиї пенсійні виплати є в десятки разів вищими за середні по країні. Україна витрачає з держбюджету на утримання суддів у відставці щорічно понад 4 млрд грн.

В Україні хотіли скоротити найбільші суддівські пенсії. Законопроєкт № 8321 був внесений до Верховної Ради ще 30 грудня 2022 року. Проєкт закону розглянув та схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні. Проте, з січня 2023 року парламент законопроєкт № 8321 так і не розглянув.