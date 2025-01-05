Режисерка Жанна Озірна: як українське кіно змінює сприйняття нашої культури у світі

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 141

Як розповісти світові про Україну, коли її досі сприймають крізь стереотипи? Режисерка Жанна Озірна використовує кіно як інструмент культурної дипломатії, щоб заявити про нашу унікальність і зайняти гідне місце на світовій мапі

Від журналістики до мистецтва: перші кроки



«У 16 років складно визначити, ким ти хочеш стати, і яке твоє справжнє покликання», — ділиться спогадами режисерка та сценаристка Жанна Озірна.

У її професійному виборі вирішальну роль відіграли випадок і підтримка старшого брата. Сам мріючи стати журналістом, він порадив Жанні спробувати себе в цій сфері.

« Я погодилася, мабуть, тому, що вміла непогано писати, але нічого видатного», — з усмішкою згадує Жанна.

Так і розпочався її шлях. Навчання в Київському міжнародному університеті та три роки роботи на Першому національному стали важливим стартом. Втім, творча натура вимагала чогось більшого.

«Мені було цікаво сучасне мистецтво», — пояснює вона своє рішення залишити телебачення та шукати нові горизонти.

Звільнення з телебачення та волонтерство в Центрі сучасного мистецтва стали сміливим кроком, який змінив її життя.

«Я пішла просто волонтерити, бо мені треба було зрозуміти, чого я в житті хочу», — ділиться Жанна.

Ці три роки, проведені в ролі випускової редакторки онлайн-журналу про сучасне мистецтво KORYDOR, стали для неї періодом активного пошуку себе та своїх ідей.

Цей період не лише розширив її уявлення про мистецтво, а й став фундаментом для кінокар’єри.

«Я зрозуміла, що мені цікаво створювати щось нове, ділитися історіями, які ще ніхто не розповідав», — каже Жанна.

Перші кроки в кінематографі: від фестивалю до власних фільмів

«Життєві обставини привели до Львова, де я почала працювати у фестивалі короткометражних фільмів Wiz-Art», — розповідає Жанна Озірна.

На посаді програмної координаторки вона займалася підбором фільмів. На початку 2013 року, незадовго до Революції Гідності, ситуація з українським кінематографом виглядала невтішно.

«Тоді важко було знайти достатню кількість українських короткометражних фільмів навіть для панорами, не кажучи про конкурс», — згадує вона.

Разом із директоркою фестивалю Жанна вирішила створити короткометражний фільм у Львові, який би відобразив локальні історії. Адже більшість стрічок надходили з Києва, і бракувало локальних історій. Так народився 15-хвилинний короткометражний фільм «Перша співбесіда», режисеркою якого стала Жанна. Сюжет розповідає про дівчину, яка вирушає на свою першу співбесіду, але випадок на дорозі змінює її плани.

«Я написала сценарій, зібрали друзів, знайшли три камери, скинулися грошима — і зняли фільм», — ділиться Жанна.

Цей проєкт надихнув на створення Львівської кінокомісії — інституції, покликаної підтримувати кіновиробництво на регіональному рівні.

«У Польщі кінокомісії діють у кожному воєводстві, допомагаючи знімальним групам із локаціями, частково фінансуючи витрати. В Україні ж існує лише Держкіно, яке виділяє кошти на фільми на конкурсній основі», — пояснює режисерка.

За ініціативою команди фестивалю місцева влада підтримала створення кінокомісії. Спочатку виділялися невеликі кошти — близько 25 тисяч гривень — на зйомки короткометражних фільмів у Львові та регіоні.

«Ми хотіли розповідати локальні історії, підтримувати молодих режисерів і самі створювали стрічки. Одну з них я зняла завдяки цій ініціативі», — згадує Жанна.

Творчі експерименти стали школою виживання: вони навчили працювати в умовах обмеженого бюджету, оперативно розв'язувати проблеми та цінувати кожну гривню.

«Коли ти знімаєш усе своїм коштом, кожна помилка стає уроком. Наприклад, ми планували зняти фільм за 10 тисяч гривень, а витратили 15. Це дуже швидко формує професійні навички», — додає вона.

Згодом Жанна зняла документальний фільм «Зв’язок», присвячений її родині. Стрічка отримала нагороди на фестивалях і стала черговим важливим кроком у її кар’єрі.

«Після кількох років у Львові я повернулася до Києва і почала працювати над повнометражним фільмом «Нижній горизонт» . Це стало для мене початком нового етапу», — резюмує режисерка.

«Медовий місяць»: про стосунки, переосмислення і людські цінності

Повнометражним дебютом Жанни Озірної мав стати «Нижній горизонт» — проєкт, над яким режисерка працювала п’ять років. Але початок великої війни змусив заморозити всі плани. У жовтні 2021 року фільм отримав фінансування від Держкіно, проте після початку повномасштабного вторгнення зйомки довелося відкласти.



«Я роблю те, що мене зачіпає особисто. Ця тема сама мене знайшла», — розповідає Жанна.

Побачивши новину, з часом зрозуміла: це те, що хоче розповісти. Її не турбувала актуальність теми — вона прагнула розповісти саме цю історію.

Фільм заснований на реальних подіях, але історія сім’ї перетворилася на історію пари.



«Я не хотіла створювати фільм про виживання чи побутову рутину, навіть жорстку. Це мало бути кіно про щось глибше — про стосунки, людські цінності й переосмислення життя. А це завжди позачасово», — розповідає Жанна.

Назва «Медовий місяць» виникла під час обговорення сюжету з Філіпом Сотниченком. Зйомки проходили у надскладних умовах: обмежений бюджет, скорочені терміни та відсутність деяких ключових посад.

«Наприклад, у нас не було другого режисера, і мені доводилося поєднувати творчі й адміністративні обов’язки».

Мікробюджет став викликом, але водночас дозволив Озірній знімати без зовнішнього тиску, орієнтуючись лише на власний смак.

«Я свідомо уникала персоналізації ворога. Це зло невидиме, але відчутне. Воно буквально за стіною, і від нього не втекти», — пояснює режисерка. Вона прагнула передати стан, коли ти замкнений у просторі, де звуки небезпеки розлиті у повітрі. « Це дуже важливий побутовий саспенс: ти чуєш, але не можеш зрозуміти природу цих звуків».

Фінал фільму з самого початку був продуманим.

« Ми йдемо в темряві, не знаючи, що попереду. Це не про події, а про відчуття: минуле зруйноване, майбутнє — невизначене. Саме так ми зараз живемо».

«Медовий місяць» був задуманий для західної аудиторії.

«Я прагнула показати сучасну Україну: людей з амбіціями, які думають про мистецтво, кар’єру, знають англійську. Важливо, щоб європейці побачили в них відображення самих себе», — пояснює Жанна.

За її словами, закордонні глядачі краще розуміють послання, тоді як українці дивляться крізь призму власного досвіду війни.

«Але це кіно виконало свою місію: воно руйнує дистанцію між Україною та світом, показуючи наші спільні цінності».

Фільм «Редакція»: історія, що зберегла світ, якого вже немає

Жанна потрапила до фільму випадково. Влітку 2021 року вона зустріла режисера Романа Бондарчука в одній із кав’ярень, а наступного дня кастинг-директорка запросила її на проби. Тоді Жанна ще не усвідомлювала масштабу майбутньої роботи.



«Мені надіслали сценарій, і я швидко його переглянула. Спочатку навіть не зрозуміла, що це головна жіноча роль. Думала, що буду хвилюватися через відсутність акторського досвіду, але на майданчику все змінилося. Величезна камера, техніка, команда — це був мій знайомий світ. Я зрозуміла, що зможу впоратися, бо знаю, як відбувається процес, і знаю, чого хоче режисер», — згадує вона.

Знімальний майданчик став для Жанни особливим, як і сам фільм. Стрічка стала унікальним документом, зафіксувавши світ, якого більше немає.

«Фільм зафіксував Херсонщину, якої більше не існує. Це місця, які зараз або окуповані, або знищені. Є сцени в екопоселенні з круглими хатами-мазанками, які побудували з очерету та спеціальної глини за участю майстрів з Нідерландів. Це місце повністю спалили на початку війни. Воно залишилося тільки на кадрах. Фільм став унікальним документом світу, який зник. Його монтували та допрацьовували довго, і він вийшов багатошаровим, складним, але дуже важливим», — зауважує виконавиця головної ролі.

Однак доля стрічки та її команди виявилася непростою. Віктор Онисько, режисер монтажу, загинув. Василь Кухарський, один із виконавців, отримав важке поранення й пізніше помер у лікарні. Дмитро Багненко, який зіграв головну роль, тепер служить у ЗСУ.

«Це більше, ніж просто фільм. Він про людей, про місця, які вже неможливо повернути», — підсумовує Жанна.

Українська культура на міжнародній мапі

Жанна переконана, що сьогодні українське кіно — це більше, ніж мистецтво. Це інструмент, який формує нашу видимість у світі.

«Що ми пам’ятаємо, а що забуваємо — це завжди питання ідентичності. І саме через кіно я прагну донести до світу, хто ми є», — підкреслює вона.

Режисерка зазначає, що в Україні досі бракує фільмів, які можуть зацікавити закордонного глядача.

«Проблема українського кіно — це його тривала відсутність на міжнародній арені. Останніми роками переважно виходили жанрові стрічки для внутрішньої авдиторії, але їх недостатньо, щоб створити нашу впізнаваність за кордоном», — пояснює Озірна.

Це питання має не лише культурний, а й політичний вимір. У Жанни були непрості стосунки з французьким продюсером під час роботи над фільмом «Нижній горизонт».

«Французи мають сентимент до російської культури. Вони не бачать, де в історії були українці, а де росіяни. Тому не сприймають нас як окрему націю з власною культурою. Мій продюсер спочатку не розумів, чому для нас важливе питання пам’яті, ідентичності, приналежності до землі. Ми багато дискутували, і лише після того, як він побачив мій попередній фільм, його ставлення змінилося», — розповідає Жанна.

Робота з іноземними партнерами вимагає глибокого розуміння їхньої культури та мови.

«Щоб працювати на рівних із закордонними кінематографістами, потрібно не лише знати їхню мову та культуру, а й довести, що українська культура має цінність. Це складно, адже росіяни для них за замовчуванням представники великої культури, а українці для багатьох досі — просто жертви війни. Тому через свої фільми я намагаюся зламати цей стереотип», — додає вона.

Жанна переконана, що українській культурі потрібно більше простору в Європі.