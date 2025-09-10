До Кременчука завітала німецька режисерка Ніна Реріг: готує новий фільм про війну в Україні

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 183

Німецька кінорежисерка Ніна Ірина Реріг, яка з перших днів повномасштабного вторгнення документує події в Україні, побувала у Кременчуці. Про це Вище професійне училище №7 повідомило на своїй сторінці у Фейсбуці.

Восени цього року в Німеччині відбудеться прем’єра її нового документального фільму, знятого на основі матеріалів початку війни. Нині режисерка продовжує збирати свідчення про хід російсько-української війни.

У межах цієї роботи вона відвідала Вище професійне училище №7, де ознайомилася з профорієнтаційним хабом та навчально-практичними майстернями. Також режисерка побувала у Військово-історичному музеї, де представлені експозиції від Другої світової війни до сьогодення, зокрема й артефакти з фронту. Окрему увагу приділила матеріалам музею Голокосту.

Нагадаємо, що у День пам’яті Захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, 29 серпня в музеї АТО, що розташований у ВПУ № 7, відбулася зустріч з родинами загиблих учасників АТО.