«У Кременчуці почали забувати наших героїв»: в музеї АТО зібралися сім’ї загиблих в часи АТО воїнів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 354

В День пам’яті Захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, 29 серпня в музеї АТО, що розташований у ВПУ № 7, відбулася зустріч з родинами загиблих учасників АТО.

В залі серед портретів кременчужан, які віддали своє життя за свободу та незалежність України в ті страшні перші роки російсько-української війни, зібралися матері, батьки, дружини героїв, представники громадських організацій, ветерани, волонтери.

— Ці стіни дихають пам’яттю. Тут кожен погляд з портретів нагадує нам про війну, про ціну, яку сплатили наші земляки, наші рідні за право жити, працювати і боротися далі. Десятиріччя вже розділяє нас від тієї дати, але ми будемо збиратися з вами, будемо згадувати наших дітей. Це наш обов’язок, — звернувся до присутніх засновк музею, полковник запасу Володимир Поляков.

За даними книги пам’яті на 1 грудня 2021 року за Україну з 2014 року полягло 4490 українських воїнів. Серед них і 43 кременчужанина, чиї портрети розташовані на стіні пам’яті. Серед них 11 хлопців, які загинули під час Іловайської трагедії.

Їх пам’ять вшанували хвилиною мовчання, після чого запалили свічу пам’яті й вдарили в дзвін, виготовлений з гільзи артилерійського снаряда, за загиблих.

До присутніх звернувся директор ВПУ № 7, патріот України Микола Несен:

— З 2014 року до сьогодні вже 72 випускники нашого навчального закладу загинули у російсько-українській війні. Це ті хлопці, які навчалися, яких ми навчали, які були дійсно патріотами. Я хочу подякувати матерям за те, що ви виховували справжніх чоловіків, дружинам за те, що ви підтримували їх. Вічна слава Героям!

І пан Поляков, і пан Несен зазначили, що продовжать і далі підтримувати сім’ї загиблих в АТО, адже це обов’язок кожного.

На заході була присутня голова Кременчуцького підрозділу громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» Таїса Білоус, яку напередодні у Полтаві урочисто нагородили почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації.

— Я дуже сьогодні рада всіх бачити. Хочу сказати, що нам треба й далі держатися один одного, підтримувати. На жаль, у Кременчуці почали забувати нас і наших загиблих героїв. Вважаю, що кожен, хто загинув, хай то часи АТО чи після початку повномасштабного вторгнення, гідний поваги, збереження пам’яті. В нас одне горе на всіх й ми маємо зробити все можливе, щоб кожне ім’я зберігалося, — сказала пані Таїса.

«Ваші сини й чоловіки віддали своє життя. Їхня жертва вчить нас, що свобода ніколи не дається легко. Наше завдання — зберігати не тільки пам’ять, а й оберігати вас і передавати цю шану і пам’ять дітям та онукам», — підкреслив Володимир Поляков.