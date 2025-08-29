«У Кременчуці почали забувати наших героїв»: в музеї АТО зібралися сім’ї загиблих в часи АТО воїнів

В День пам’яті Захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, 29 серпня в музеї АТО, що розташований у ВПУ № 7, відбулася зустріч з родинами загиблих учасників АТО.
В залі серед портретів кременчужан, які віддали своє життя за свободу та незалежність України в ті страшні перші роки російсько-української війни, зібралися матері, батьки, дружини героїв, представники громадських організацій, ветерани, волонтери.
За даними книги пам’яті на 1 грудня 2021 року за Україну з 2014 року полягло 4490 українських воїнів. Серед них і 43 кременчужанина, чиї портрети розташовані на стіні пам’яті. Серед них 11 хлопців, які загинули під час Іловайської трагедії.
Їх пам’ять вшанували хвилиною мовчання, після чого запалили свічу пам’яті й вдарили в дзвін, виготовлений з гільзи артилерійського снаряда, за загиблих.
До присутніх звернувся директор ВПУ № 7, патріот України Микола Несен:
І пан Поляков, і пан Несен зазначили, що продовжать і далі підтримувати сім’ї загиблих в АТО, адже це обов’язок кожного.
На заході була присутня голова Кременчуцького підрозділу громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» Таїса Білоус, яку напередодні у Полтаві урочисто нагородили почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації.
«Ваші сини й чоловіки віддали своє життя. Їхня жертва вчить нас, що свобода ніколи не дається легко. Наше завдання — зберігати не тільки пам’ять, а й оберігати вас і передавати цю шану і пам’ять дітям та онукам», — підкреслив Володимир Поляков.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.