«У Кременчуці почали забувати наших героїв»: в музеї АТО зібралися сім’ї загиблих в часи АТО воїнів

ГО "Захист держави"
Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Воїни світла

«У Кременчуці почали забувати наших героїв»: в музеї АТО зібралися сім’ї загиблих в часи АТО воїнів

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 354

З 2014 року донині 72 випускники ВПУ №7 загинули у російсько-українській війні

В День пам’яті Захисників України, які віддали своє життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, 29 серпня в музеї АТО, що розташований у ВПУ № 7, відбулася зустріч з родинами загиблих учасників АТО.

  В залі серед портретів кременчужан, які віддали своє життя за свободу та незалежність України в ті страшні перші роки російсько-української війни, зібралися матері, батьки, дружини героїв, представники громадських організацій, ветерани, волонтери.

 

— Ці стіни дихають пам’яттю. Тут кожен погляд з портретів нагадує нам про війну, про ціну, яку сплатили наші земляки, наші рідні за право жити, працювати і боротися далі. Десятиріччя вже розділяє нас від тієї дати, але ми будемо збиратися з вами, будемо згадувати наших дітей. Це наш обов’язок, — звернувся до присутніх засновк музею, полковник запасу Володимир Поляков.

За даними книги пам’яті на 1 грудня 2021 року за Україну з 2014 року полягло 4490 українських воїнів. Серед них і 43 кременчужанина, чиї портрети розташовані на стіні пам’яті. Серед них 11 хлопців, які загинули під час Іловайської трагедії.

Їх пам’ять вшанували хвилиною мовчання, після чого запалили свічу пам’яті й вдарили в дзвін, виготовлений з гільзи артилерійського снаряда, за загиблих.

 

До присутніх звернувся директор ВПУ № 7, патріот України Микола Несен:

— З 2014 року до сьогодні вже 72 випускники нашого навчального закладу загинули у російсько-українській війні. Це ті хлопці, які навчалися, яких ми навчали, які були дійсно патріотами. Я хочу подякувати матерям за те, що ви виховували справжніх чоловіків, дружинам за те, що ви підтримували їх. Вічна слава Героям!

І пан Поляков, і пан Несен зазначили, що продовжать і далі підтримувати сім’ї загиблих в АТО, адже це обов’язок кожного.

 На заході була присутня голова Кременчуцького підрозділу громадської організації «Сім’ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини» Таїса Білоус, яку напередодні у Полтаві урочисто нагородили почесною грамотою Полтавської обласної військової адміністрації.

— Я дуже сьогодні рада всіх бачити. Хочу сказати, що нам треба й далі держатися один одного, підтримувати. На жаль, у Кременчуці почали забувати нас і наших загиблих героїв. Вважаю, що кожен, хто загинув, хай то часи АТО чи після початку повномасштабного вторгнення, гідний поваги, збереження пам’яті. В нас одне горе на всіх й ми маємо зробити все можливе, щоб кожне ім’я зберігалося, — сказала пані Таїса.

«Ваші сини й чоловіки віддали своє життя. Їхня жертва вчить нас, що свобода ніколи не дається легко. Наше завдання — зберігати не тільки пам’ять, а й оберігати вас і передавати цю шану і пам’ять дітям та онукам», — підкреслив Володимир Поляков.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці під час хвилини мовчання перекрили одне із перехресть в пам'ять про загиблих захисників

2
Автор: Мирослава Українська
Теги: загиблі на війні загиблі в АТО ВПУ №7
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх