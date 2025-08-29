ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Фотоколекція, Війна

У Кременчуці під час хвилини мовчання перекрили одне із перехресть в пам'ять про загиблих захисників

Сьогодні, 09:42 Переглядів: 369

 

Провели акцію в День пам'яті загиблих захисників України, аби віддати шану усім, хто поліг у боротьбі за свободу та незалежність держави

Сьогодні, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України у Кременчуці цивільні та військовослужбовці перекрили одне із центральних перехресть міста, аби під час хвилини мовчання вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу держави. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

 

Ініціаторами акції стали організація української молоді «Грім» та ветеранське об'єднання Кременчука.

Для врегулювання руху на перехресті були залучені також і представники патрульної поліції міста.

Фото: Мирослава Українська

Ветерани та молодь Кременчука тримали прапори, плакати, зупинили рух транспорту. Проте попри звуковий супровід та заклики містян зупинитися і віддати шану загиблим захисникам, це зробили не всі жителі міста.

 

Після Хвилини мовчання учасники акції спільно заспівали гімн України. Далі ветерани пішли на Алею Слави для покладання квітів загиблим Воїнам.

Додамо, що відзначати День пам’яті загиблих захисників саме 29 серпня в Україні почали із 2019 року. Обрали цю дату не випадково: із нею пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. 

Тоді російське керівництво порушило домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили так званим «зеленим коридором». Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам’ятного дня 29 серпня став соняшник. 

Торік в Україні відзначали 10-ту річницю Іловайської трагедії.


День пам'яті захисників України: будь-який компроміс із Путіним стане пасткою — Буданов
«З російським сержантом за війну зустрічалися тричі»: історія кременчужанина з пекла Іловайська 
Кременчуцькі медики: «На окуповану територію за пораненими заїхали на машині з написом «Путін пішов на х**»
«Страшно, коли розлітаються руки та ноги», — Сергій Бондаренко про «коридор Смерті» під Іловайськом (18+) 
«На моїх очах загинули Древаль, Дудка та Діллер», — кременчужанин

3
Автор: Яна Гудзь Фото: Мирослава Українська Відео: Мирослава Українська
Теги: війна воїни світла хвилина мовчання перекриття День пам`яті захисників
