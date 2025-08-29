У Кременчуці під час хвилини мовчання перекрили одне із перехресть в пам'ять про загиблих захисників

Провели акцію в День пам'яті загиблих захисників України, аби віддати шану усім, хто поліг у боротьбі за свободу та незалежність держави

Сьогодні, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України у Кременчуці цивільні та військовослужбовці перекрили одне із центральних перехресть міста, аби під час хвилини мовчання вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу держави. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Ініціаторами акції стали організація української молоді «Грім» та ветеранське об'єднання Кременчука.

Для врегулювання руху на перехресті були залучені також і представники патрульної поліції міста.





















Фото: Мирослава Українська