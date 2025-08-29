У Кременчуці під час хвилини мовчання перекрили одне із перехресть в пам'ять про загиблих захисників

Провели акцію в День пам'яті загиблих захисників України, аби віддати шану усім, хто поліг у боротьбі за свободу та незалежність держави
Сьогодні, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України у Кременчуці цивільні та військовослужбовці перекрили одне із центральних перехресть міста, аби під час хвилини мовчання вшанувати пам’ять тих, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу держави. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Ініціаторами акції стали організація української молоді «Грім» та ветеранське об'єднання Кременчука.
Для врегулювання руху на перехресті були залучені також і представники патрульної поліції міста.
Ветерани та молодь Кременчука тримали прапори, плакати, зупинили рух транспорту. Проте попри звуковий супровід та заклики містян зупинитися і віддати шану загиблим захисникам, це зробили не всі жителі міста.
Після Хвилини мовчання учасники акції спільно заспівали гімн України. Далі ветерани пішли на Алею Слави для покладання квітів загиблим Воїнам.
Додамо, що відзначати День пам’яті загиблих захисників саме 29 серпня в Україні почали із 2019 року. Обрали цю дату не випадково: із нею пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення — вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році.
Тоді російське керівництво порушило домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили так званим «зеленим коридором». Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам’ятного дня 29 серпня став соняшник.
Торік в Україні відзначали 10-ту річницю Іловайської трагедії.
