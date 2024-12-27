Режисерка Жанна Озірна отримала Гран-прі міжнародного кінофестивалю «Молодість»

Урочиста церемонія нагородження переможців відбулася у листопаді в Києві. Режисерка, яка раніше жила в Горішніх Плавнях, має намір зняти свою наступну повнометражну картину в Горішніх Плавнях
У конкурсній програмі Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» були представлені стрічки, які раніше були на кінофестивалях у Каннах, Локарно, Берліні, Венеції та Карлових Варах. Серед українських прем’єр — роботи як уже відомих кіномитців, так і режисерів-початківців (докладніше — у матеріалі в минулому номері «Хронік тижня»).
У секції повнометражного кіно були представлені десять стрічок, у секції короткометражних фільмів — 14, в документальній секції — десять, у студентському конкурсі — 15 і у Teen Screen (підліткове кіно) — сім картин. Загалом цьогорічна програма «Молодості» нараховувала 120 фільмів (включно з короткометражними роботами).
Творці «Медового місяця» змагалися за перемогу в секції повнометражного кіно. Події фільму розгортаються в маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає молода пара: психотерапевт Тарас і мисткиня Ольга, яких зіграли Роман Луцький та Ірина Нірша. Подружжя щойно придбало квартиру в передмісті й проводить у ній першу ніч: справляють входини з друзями, розмовляють про мистецтво, привидів. На світанку молода пара прокидається від вибухів. Подружжю не вдається вчасно покинути місто. А тим часом російські військові облаштовуються прямо у дворі їхнього будинку. Тарас і Ольга опиняються в пастці у квартирі без електрики та мобільного зв’язку, з обмеженими запасами води та їжі. Нагадаємо, стрічка «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної та продюсера Дмитра Суханова була створена в рамках програми підтримки Венеційського фестивалю Biennale College Cinema для кінематографістів, які знімають свою першу або другу повнометражну роботу. По завершенні серії воркшопів (практичних занять у робочих майстернях) Biennale College Cinema надає грант на створення фільму в розмірі 200 тис. євро.
Увесь знімальний процес відбувся в Україні на початку 2024 року. Виробництвом фільму займалася компанія Toy Cinema. 2 вересня відбулася прем’єра стрічки на Венеційському кінофестивалі. «Медовий місяць» показали в рамках позаконкурсної програми Biennale College Cinema. Квитки на прем’єру у Венеції були продані до останнього. Після перегляду публіка стоячи аплодувала команді фільму.
Права на показ стрічки у світі вже придбала міжнародна компанія REASON8 Films із Лондона. Вихід у національний український прокат заплановано на 2025 рік. Прем’єрний показ фільму в Україні відбувся в рамках міжнародного кінофестивалю «Молодість» 29 жовтня. А 2 листопада в Будинку кіно відбулася церемонія нагородження переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».
Творці стрічки отримали Гран-прі — «Скіфського оленя» (статуетка оленя у скіфському стилі золотого кольору) та грошову винагороду в розмірі $5000.
Картину «Медовий місяць» авторка назвала «капсулою часу перших днів великої війни». Один із її колег зі знімальної групи висловив думку, що цей фільм має психотерапевтичний ефект: його складно дивитися, але процес переосмислення того, що відбулося, є цілющим.
Жанна Озірна в дитинстві жила та навчалася в Горішніх Плавнях. У бесіді з кореспонденткою «Хронік тижня» режисерка розповіла про свої подальші плани.
Зазначимо, підготовка до зйомку стрічки «Нижній горизонт» почалася напередодні повномасштабної війни, але після російського вторгнення роботу довелося відкласти.
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