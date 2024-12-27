Режисерка Жанна Озірна отримала Гран-прі міжнародного кінофестивалю «Молодість»

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Урочиста церемонія нагородження переможців відбулася у листопаді в Києві. Режисерка, яка раніше жила в Горішніх Плавнях, має намір зняти свою наступну повнометражну картину в Горішніх Плавнях

У конкурсній програмі Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» були представлені стрічки, які раніше були на кінофестивалях у Каннах, Локарно, Берліні, Венеції та Карлових Варах. Серед українських прем’єр — роботи як уже відомих кіномитців, так і режисерів-початківців (докладніше — у матеріалі в минулому номері «Хронік тижня»).

У секції повнометражного кіно були представлені десять стрічок, у секції короткометражних фільмів — 14, в документальній секції — десять, у студентському конкурсі — 15 і у Teen Screen (підліткове кіно) — сім картин. Загалом цьогорічна програма «Молодості» нараховувала 120 фільмів (включно з короткометражними роботами).

Творці «Медового місяця» змагалися за перемогу в секції повнометражного кіно. Події фільму розгортаються в маленькому містечку поблизу Києва, де мешкає молода пара: психотерапевт Тарас і мисткиня Ольга, яких зіграли Роман Луцький та Ірина Нірша. Подружжя щойно придбало квартиру в передмісті й проводить у ній першу ніч: справляють входини з друзями, розмовляють про мистецтво, привидів. На світанку молода пара прокидається від вибухів. Подружжю не вдається вчасно покинути місто. А тим часом російські військові облаштовуються прямо у дворі їхнього будинку. Тарас і Ольга опиняються в пастці у квартирі без електрики та мобільного зв’язку, з обмеженими запасами води та їжі. Нагадаємо, стрічка «Медовий місяць» режисерки Жанни Озірної та продюсера Дмитра Суханова була створена в рамках програми підтримки Венеційського фестивалю Biennale College Cinema для кінематографістів, які знімають свою першу або другу повнометражну роботу. По завершенні серії воркшопів (практичних занять у робочих майстернях) Biennale College Cinema надає грант на створення фільму в розмірі 200 тис. євро.

Увесь знімальний процес відбувся в Україні на початку 2024 року. Виробництвом фільму займалася компанія Toy Cinema. 2 вересня відбулася прем’єра стрічки на Венеційському кінофестивалі. «Медовий місяць» показали в рамках позаконкурсної програми Biennale College Cinema. Квитки на прем’єру у Венеції були продані до останнього. Після перегляду публіка стоячи аплодувала команді фільму.

Права на показ стрічки у світі вже придбала міжнародна компанія REASON8 Films із Лондона. Вихід у національний український прокат заплановано на 2025 рік. Прем’єрний показ фільму в Україні відбувся в рамках міжнародного кінофестивалю «Молодість» 29 жовтня. А 2 листопада в Будинку кіно відбулася церемонія нагородження переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Творці стрічки отримали Гран-прі — «Скіфського оленя» (статуетка оленя у скіфському стилі золотого кольору) та грошову винагороду в розмірі $5000.

«Захоплюючі промені світла, що проникають до маленької квартирки. Надзвичайні актори, які розкривають глибинні людські почуття, і разом із тим звуки, що долинають з-за кадру. Пронизлива, чутлива історія кохання, що звучить на тлі моторошних вибухів», — прокоментував фільм цьогорічний голова журі, іранський режисер Мохаммад Расулоф.

Картину «Медовий місяць» авторка назвала «капсулою часу перших днів великої війни». Один із її колег зі знімальної групи висловив думку, що цей фільм має психотерапевтичний ефект: його складно дивитися, але процес переосмислення того, що відбулося, є цілющим.

Жанна Озірна в дитинстві жила та навчалася в Горішніх Плавнях. У бесіді з кореспонденткою «Хронік тижня» режисерка розповіла про свої подальші плани.

«Зніматиму «Нижній горизонт». Фільм про історичну пам’ять. Про українку, дочку гірника, яка довгий час живе у Франції, пише дисертацію в Сорбонні й повертається у своє рідне гірничо-індустріальне містечко. Локації — в Горішніх Плавнях і Парижі», — повідомила Жанна Озірна.

Зазначимо, підготовка до зйомку стрічки «Нижній горизонт» почалася напередодні повномасштабної війни, але після російського вторгнення роботу довелося відкласти.

«Я планую їздити з «Медовим місяцем», це така дипломатична місія, але «Нижній горизонт» у пріоритеті, бо цього не можна відкладати», — наголосила режисерка.