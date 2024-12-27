Протягом року у 46 громадах області ремонтували дороги: Кременчуцької у переліку немає

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 0

У співфінансуванні громад та обласного бюджету на відновлення доріг в області цьогоріч витратили 263,8 мільйона гривень

Протягом 2024 року на Полтавщині 46 громад у співпраці із Агентством місцевих доріг відновлювали дороги в області. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

У трійці лідерів за виділенням коштів на ремонт доріг — Глобинська громада Кременчуцького району. Зі свого бюджету вона спрямувала близько 22,5 мільйона гривень. Ще 5,5 мільйона на дороги спрямувала Горішньоплавнівська громада, 2,5 мільйона — Семенівська, понад 2,3 мільйона — Піщанська. Трохи менше 500 тисяч гривень на відновлення доріг виділила Кам’янопотоківська громада.

Кременчуцької громади у переліку немає.

Загалом громади спрямували зі своїх бюджетів 263,8 мільйона гривень на відновлення доріг. З обласного бюджету виділили 184,7 мільйона гривень.

Сім громад отримали понад 12 млн грн від десяти підприємств. Вдячні соціально відповідальному бізнесу за сприяння у розбудові мережі якісних доріг, — додав Філіп Пронін.

Від початку року на Полтавщині відновили близько 360 тис. м² дорожнього покриття.

Нагадаємо, на початку грудня ремонтники взялися відновлювати сумнозвісну дорогу у Піщаному поблизу Кременчука. Проте наразі мова йде тільки про ямковий ремонт. Капітальний же, скоріш за все, розпочнуть після перемоги.