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Кременчук, Дороги & Дурні

На дорозі у Піщаному почався ямковий ремонт — нардеп Шаповалов

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 109

 

Нардеп заявляє, що тепер лишається «добиватися капітального ремонту»

У Піщаному почали ремонтувати дорогу. Фотографії з місця на своїй сторінці у фейсбуці опублікував народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов.

 

За його словами, Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України відреагувало на його депутатські звернення та почало ремонтувати ділянку дороги Н-08 Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, що знаходиться у селі Піщане поблизу Кременчука.
 

Наразі ж дорожники проводять ямковий ремонт. 

— Будемо добиватися, щоб дорога була відремонтована капітально. Це важлива для всієї держави магістраль, вона має критичне значення для економіки, нею користуються наші волонтери й військовослужбовці, а також велика кількість громадян, — пише Шаповалов.

 

Нагадаємо, раніше інший нардеп від Кременчука Олексій Мовчан заявляв, що наразі коштів на капремонт дороги немає, і зроблять його аж після перемоги.

Зазначимо також, що 6 листопада у Піщаному відбулося виїзне робоче засідання депутатської комісії Полтавської обласної ради. Тоді депутати погодили виділити на поточний ремонт цієї ділянки дороги 10 млн грн. Роботи обіцяли виконати до початку зими.

Тоді ж під час комісійного виїзду заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської облради Іван Москалик повідомив, що на капітальний ремонт дороги у Піщаному протяжністю у 5 км необхідно виділити понад 743 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Піщане дорога ремонт дорог ямковий ремонт
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Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.

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