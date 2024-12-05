На дорозі у Піщаному почався ямковий ремонт — нардеп Шаповалов

У Піщаному почали ремонтувати дорогу. Фотографії з місця на своїй сторінці у фейсбуці опублікував народний депутат України від Кременчука Юрій Шаповалов.
За його словами, Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури України відреагувало на його депутатські звернення та почало ремонтувати ділянку дороги Н-08 Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь, що знаходиться у селі Піщане поблизу Кременчука.
Наразі ж дорожники проводять ямковий ремонт.
Нагадаємо, раніше інший нардеп від Кременчука Олексій Мовчан заявляв, що наразі коштів на капремонт дороги немає, і зроблять його аж після перемоги.
Зазначимо також, що 6 листопада у Піщаному відбулося виїзне робоче засідання депутатської комісії Полтавської обласної ради. Тоді депутати погодили виділити на поточний ремонт цієї ділянки дороги 10 млн грн. Роботи обіцяли виконати до початку зими.
Тоді ж під час комісійного виїзду заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської облради Іван Москалик повідомив, що на капітальний ремонт дороги у Піщаному протяжністю у 5 км необхідно виділити понад 743 млн грн.
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