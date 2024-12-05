Постраждалі внаслідок російського обстрілу у Кременчуці 17 листопада отримають нові вікна: коли і де

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У суботу, 7 грудня, постраждалі внаслідок російського обстрілу Кременчука 17 листопада отримають нові вікна. Жителів міста, які подавали документи щодо пошкоджень оселі, прохають бути вдома, щоб отримати вікна та домовитись з майстрами про їх встановлення. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 5 листопада.

— Їх (вікна — ред.) рознесуть по під'їздах, як раніше було, як це ми вже робили. Їх занесуть до під’їзду, — сказав Малецький.

Що передувало

17 листопада у Кременчуці внаслідок російського обстрілу постраждало 6 багатоповерхівок. , згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. У тяжкому стані госпіталізували жінку, яка у момент падіння уламка вигулювала у дворі собаку. 2 грудня стало відомо, що від отриманих травм жінка померла у лікарні.