Постраждалі внаслідок російського обстрілу у Кременчуці 17 листопада отримають нові вікна: коли і де

У суботу, 7 грудня, постраждалі внаслідок російського обстрілу Кременчука 17 листопада отримають нові вікна. Жителів міста, які подавали документи щодо пошкоджень оселі, прохають бути вдома, щоб отримати вікна та домовитись з майстрами про їх встановлення. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні виконкому 5 листопада.
17 листопада у Кременчуці внаслідок російського обстрілу постраждало 6 багатоповерхівок. , згоріли 5 припаркованих у дворі автомобілів. У тяжкому стані госпіталізували жінку, яка у момент падіння уламка вигулювала у дворі собаку. 2 грудня стало відомо, що від отриманих травм жінка померла у лікарні.
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