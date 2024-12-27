Суд визнав недійсним договір на постачання хлору для Кременчука через порушення конкуренції

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Господарський суд міста Києва задовольнив позов Кременчуцької окружної прокуратури щодо визнання недійсним договору на закупівлю хлору, укладеного між кременчуцьким комунальним підприємством і київським приватним товариством. Про це 27 грудня повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Договір, укладений у 2018 році після проведення тендера, був визнаний недійсним через антиконкурентні узгоджені дії учасників. У 2023 році Антимонопольний комітет України встановив, що учасники тендера порушили законодавство про захист економічної конкуренції, щоб отримати найбільш вигідні для себе умови.

Суд також зобов’язав товариство повернути понад 1,6 млн грн, отриманих за постачання хлору, до державного бюджету.

Кременчуцька окружна прокуратура, захищаючи інтереси держави, звернулася до суду, аргументуючи, що антиконкурентні дії усувають змагальність між учасниками тендера та спотворюють конкурентне середовище. Суд погодився з доводами прокуратури.

Нагадаємо, у 2018 році комунальне підприємство «Кременчукводоканал» закупило кілька партій хлору у «Хлортехводу» за рекордно високою ціною — 54 990 грн за тонну. У 2021 році правоохоронці розслідували дві справи щодо цих закупівель.