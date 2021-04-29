Дорогий хлор: правоохоронці розслідують дві справи, де фігурують закупівлі «Кременчукводоканалу»

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 330

Йдеться про завищення ціни на хлор рідкий у закупівлях 2017-2018 років. Крім того, слідство виявило, що компанія-постачальник водоканалу порушувала правила безпеки при зберіганні хлору

Завищена ціна





Поліція продовжує розслідування кримінальної справи (№ 554/4592/20), відкритої за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна). Слідство підозрює привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами реагентів, які використовуються для очищення питної води. Про це ми довідалися з матеріалів Єдиного державного реєстру судових рішень. Зокрема, слідчий суддя виніс ухвалу про продовження строків розслідування у справі, порушеній у 2019 році.





У справі, зокрема, фігурує КП «Кременчукводоканал» та компанія «Хлортехвод», у якої комунальне підприємство купувало хлор у 2018 році. Тоді «Кременчукводоканал» на фоні хлорного дефіциту та штучного завищення цін примудрився придбати на торгах найдорожчий хлор, який був на ринку. За нашими спостереженнями, так сталося тому, що очікувана вартість закупівлі була завищена.









Фігурантом справи є й КП ПОР «Полтававодоканал». В ухвалі суду йдеться про обставини, які стали опинилися в полі зору слідства: низка пов’язаних підприємств (постачальників «Кременчукводоканалу» та «Полтававодоканалу») - ТОВ «Гіпохлорсервіс», ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Дезсистема», ТОВ «Марілайф», ТОВ «Екстрагруп» за попередною змовою з посадовими особами водоканалів привласнювали кошти КП протягом 2017-2019 років, завищуючи ціни на хлор. (Усі постачальники не є виробниками хлору.)









У рамках розслідування проводилися обшуки за адресами у Кременчуці (пров. Медовий, 2в) та у Кременчуцькому районі (с. Омельник, вул.Козацька, 2), де ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та ТОВ «Марілайф» зберігали контейнери та балони з хлором. До обшуків залучали спеціаліста Держпраці у Полтавській області. Виявлена низка порушень умов зберігання небезпечної речовини, що створює умови для виникнення аварійних ситуацій та несе загрозу загибелі людей – про це йдеться в матеріалах ухвали. Це стало підставою для ще одного кримінального провадження за ст. 272 КК (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).





Крім того, вказану групу компаній-посередників («Гіпохлорсервіс» «Компанія «Хлортехвод», «Марілайф», «Дезсистема», «Екстрагруп») поліція перевіряє на причетність до іншого майнового злочину - привласнення 90 контейнерів для рідкого хлору, які належать ТОВ «Аульська хлоропереливна станція». Вартість кожного становить 75 тис грн. Провадження відкрили за заявою ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» (виробник хлору).









Спотворення торгів





Ще раніше поліція порушила кримінальну справу (№ 554/11399/19) за ст. 191 КК щодо привласнення та розтрати майна КП «Кременчукводоканал», спотворення торгів, де теж фігурують ТОВ «Компанія «Хлортехвод», ТОВ «Гіпохлорсервіс» та ТОВ «Дезсистема». Йдеться про закупівлі 2017 року. У матеріалах справи йдеться не лише про завищені ціни на хлор, але й про те, що «в подальшому перераховані за хлор кошти знімаються через підставних осіб з рахунків ФОПів».









Йдеться і про те, що в ході торгів більш дешеві пропозиції учасників відхилялися замовником.





Останні рухи за цією справою у судовому реєстрі простежуються 21.12.20 року – слідчий суддя продовжив термін досудового розслідування до 19.06.21 року - тож цей термін ще не вичерпаний.





Водоканал тепер судиться зі своїм постачальником





На даний час КП «Кременчукводоканал» вже не купує хлор у фігуранта справ ТОВ «Компанія «Хлортехвод» і судиться з цією компанією. За даними єдиного реєстру судових рішень, КП «Кременчукводоканал» 20 квітня подав позов до свого колишнього постачальника про визнання додаткових угод недійсними та стягнення грошових коштів (господарська справа №917/555/21). Втім, можливо до таких дій комунальне підприємство якраз спонукали справи, які розслідує поліція?





У 2019 році Антимонопольний комітет спіймав на змові справ ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та ТОВ «Гіпохлорсервіс» та наклав на них штрафи – по 68 тис грн. За зведеними даними реєстру АМКУ, компанії оскаржували санкції у суді – але безуспішно.

Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», суб’єкт господарювання, який притягувався до відповідальності за узгоджені антиконкурентні дії (змову на тедерах), не має права брати участь у торгах (конкурентних закупівлях) протягом трьох років. Проте «Хлортехвод» продовжує успішно торгувати з бюджетними закупівельниками на допорогах (законом це не заборонено), і на найбільшу суму у 2020 році (трохи менше 1,5 млн грн) в цієї фірми купив «Полтававодоканал».





Дружня до «Хлортехводу» компанія «Гіпохлорсервіс», за даними аналітичної системи YouControl, тепер змінила назву на «Гіпокомфорт» і та вид діяльності – і більше не торгує хлором.