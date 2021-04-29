У кінці робочого дня: мила пташка чи агресивний хижак? Цікаві факти про синиць

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 386

Відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете у цьому відео від каналу «Артефакт - Українська інфографіка»

Синиці - одні з найпоширеніших птахів Європи, їх також можна зустріти в центральній та східній Азії, та навіть Африці.





Цікаво, що температура синиці відрізняється: вдень її температура сягає 42 градуси, а вночі падає на три градуси. За сезон птахи можуть виходити дві кладки, а ось облаштуванням гнізда виключно займаються самки.





Синиці не лише милі пташки ,а й хижаки. Вони можуть вполювати не лише комах, а й дрібних гризунів та кажанів.





Хто такі синиці? Чи корисні вони для людей? Та чи дійсно ці пташки харчуються лише зерном та комахами? Відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете у цьому відео від каналу «Артефакт - Українська інфографіка».









Нагадаємо, що над проєктом «Українська інфографіка» працюють кременчужани: Олександр та Альона Семеняки й Тарас Ільїн.