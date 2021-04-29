У Кременчуці п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських за 8,5 тисяч

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28 квітня, близько 20.00, на вулиці Чкалова увагу поліцейських привернув ВАЗ 2110, який рухався без ближнього світла фар. Увімкнувши червоні проблискові маячки, патрульні подали сигнал про зупинку, але водій збільшив швидкість. Інспектори змогли зупинити автомобіль лише заблокувавши.



Як повідомила пресслужба патрульної поліції, причина такої поведінки — стан алкогольного сп'яніння водія. Драгер показав 2,4‰, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.



Але на цьому, ймовірні порушення керманича не закінчились, адже під час складання адмінматеріалів він почав пропонувати патрульним 8500 гривень хабаря. Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловік ігнорував та продовжував наполягати на своєму.



Охоронці порядку викликали на місце слідчих для фіксування спроби та склали на водія адміністративні матеріали: