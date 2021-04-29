Відключення електроенергії 30 квітня: назвали адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 956

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії 30 квітня. Ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі Кременчука.





З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Рокосовського;

вул. Ломоносова;

пров. Рокосовського.

З 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами: