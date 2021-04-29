Відключення електроенергії 30 квітня: назвали адреси

У місті ремонтуватимуть електромережі
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії 30 квітня. Ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі Кременчука.
З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Рокосовського;
- вул. Ломоносова;
- пров. Рокосовського.
З 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Правобережна, 33;
- вул. Декабристів, 28;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- пров. Декабристів;
- туп. Перекопський.