Кременчук, Споживач

Відключення електроенергії 30 квітня: назвали адреси

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 956

 

У місті ремонтуватимуть електромережі

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення електроенергії 30 квітня. Ремонтуватимуть трансформаторні підстанції та повітряні електромережі Кременчука.


З 06.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Рокосовського;
  • вул. Ломоносова;
  • пров. Рокосовського.

З 08.00 до 17.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Правобережна, 33;
  • вул. Декабристів, 28;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • пров. Декабристів;
  • туп. Перекопський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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