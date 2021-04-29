До уваги автомобілістів: 30 квітня частково обмежать рух на мосту

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Причина - ремонт деформаційних стиків
30 квітня з 10.00 до 13.00 обмежать рух транспорту з частковим перекриттям однієї суги Крюківського мосту, повідомляє офіційний портал Кременчуцької міської ради.
Такі незручності пов'язані із запланованими ремонтами деформаційних стиків.