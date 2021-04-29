Кременчук

До уваги автомобілістів: 30 квітня частково обмежать рух на мосту

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 290

 

Причина - ремонт деформаційних стиків

30 квітня з 10.00 до 13.00 обмежать рух транспорту з частковим перекриттям однієї суги Крюківського мосту, повідомляє офіційний портал Кременчуцької міської ради.


Такі незручності пов'язані із запланованими ремонтами деформаційних стиків.



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Автор: Тамара Зінченко
Теги: міст обмеження рух транспорту
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