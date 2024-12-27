Учора на Полтавщині легковик влетів у відбійник: водій не постраждав

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На водія патрульні склали адмінматеріали за перевищення швидкісного режиму

Учора, 26 грудня, близько 9.00 на дорозі Київ—Харків—Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, 42-річний водій автомобіля Skoda перевищив швидкість під час руху, в результаті чого зіткнувся із металевим відбійником.

Під час аварії водій не постраждав, автомобіль зазнав механічних ушкоджень.

Патрульні склали на водія адмінматеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно у Миргороді п’яний водій BMW уночі врізався в електроопору — пасажирка отримала травми.