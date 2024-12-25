У Миргороді п’яний водій BMW уночі врізався в електроопору — пасажирка отримала травми

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі близько 4.30 на перехресті вулиць у Миргороді. Поліція розпочала досудове розслідування.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль BMW, під керуванням 24-річного місцевого жителя зіткнувся з електроопорою. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка автомобіля — 18-річна жителька Миргорода. Постраждалу ушпиталили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
Поліцейські встановили, що водій BMW перебував у стані сп’яніння.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, учора в Лубнах автівка збила пішохода — чоловік потрапив до лікарні.
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