У Лубнах автівка збила пішохода — чоловік з травмами потрапив до лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 24 грудня, близько 17.00 в місті Лубни. Поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Jeep під керуванням 26-річного водія наїхав на 35-річного пішохода. Унаслідок ДТП пішохід з тілесними ушкодженнями доставлений до Лубенської лікарні.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП зʼясовує слідство.

Нагадаємо, у суботу на автодорозі під Полтавою автомобіль Toyota збив пішохода — чоловік отримав травми.

А минулої п’ятниці в Полтаві автівка збила жінку на пішохідному переході — її госпіталізували. У центрі Полтаві також у п’ятницю легковик збив велосипедиста - травмованого чоловіка ушпиталили.