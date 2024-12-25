У «Полтаваобленерго» повідомили про заходи обмеження та що робиться для відновлення електропостачання

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 747

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, почались аварійно-відновлювальні роботи - енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в Україні вимушено запроваджені заходи обмеження.

Про це та заходи щодо відновлення енергопостачання повідомила пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго».

В компанії нагадують на необхідності ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби.

— Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів, коли світло з’являється за графіком, - закликали в повідомленні.

У «Полтаваобленерго» нагадали про причину обмежень.

— Вночі та вранці Росія здійснила чергову, вже тринадцяту від початку року, масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетики. Внаслідок пошкоджень — вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання, — зазначають в енергокомпанії.

У пресслужбі повідомляють про заходи, що приймаються для відновлення енергопостачання.

— Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання, — йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після попередніх ворожих ракетно-дронових атак — у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається.

Сьогодні до кінця доби в області діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, із 6.37 у Кременчуці та на Полтавщині застосували графіки погодинного відключення світла.

Пізніше начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що внаслідок російського обстрілу є пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення світла в Кременчуцькому районі.