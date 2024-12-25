У «Полтаваобленерго» повідомили про заходи обмеження та що робиться для відновлення електропостачання

Наразі на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, почались аварійно-відновлювальні роботи - енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в Україні вимушено запроваджені заходи обмеження.
Про це та заходи щодо відновлення енергопостачання повідомила пресслужба ПАТ «Полтаваобленерго».
В компанії нагадують на необхідності ощадливого споживання електроенергії протягом всієї доби.
У «Полтаваобленерго» нагадали про причину обмежень.
У пресслужбі повідомляють про заходи, що приймаються для відновлення енергопостачання.
У компанії нагадують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після попередніх ворожих ракетно-дронових атак — у ній зберігається значний дефіцит потужності. А тому необхідність ощадливого споживання електроенергії залишається.
Сьогодні до кінця доби в області діятимуть погодинні відключення електроенергії.
Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, із 6.37 у Кременчуці та на Полтавщині застосували графіки погодинного відключення світла.
Пізніше начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін повідомив, що внаслідок російського обстрілу є пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення світла в Кременчуцькому районі.
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