Внаслідок атаки армії РФ є пошкодження енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі — ОВА

Постраждалих немає
Армія РФ атакувала Полтавську область. Внаслідок російського обстрілу є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Нині фахівці вже працюють над відновленням, зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 25 грудня у Кременчуці і в Кременчуцькому районі лунали вибухи. Внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині графіки погодинних відключень світла.
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