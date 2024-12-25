Внаслідок атаки армії РФ є пошкодження енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі — ОВА

Сьогодні, 09:49 Переглядів: 536

Армія РФ атакувала Полтавську область. Внаслідок російського обстрілу є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

— За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих, — йдеться у повідомленні.

Нині фахівці вже працюють над відновленням, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Кременчуці і в Кременчуцькому районі лунали вибухи. Внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині графіки погодинних відключень світла.