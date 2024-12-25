Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Полтавщина

Полтавський боксер Олександр Хижняк став найкращим спортсменом у 2024 році

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 143

 

Його батька, Олександра Хижняка-старшого, визнали найкращим тренером року

Полтавський боксер Олександр Хижняк, який цьогоріч здобув золото на Олімпійських іграх, став найкращим спортсменом 2024 року. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

 

Також нагороду отримав і його батько, Олександр Хижняк-старший. Його визнали кращим тренером 2024 року.

Відзначив їх президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Пишаємося нашими спортсменами. Ця перемога — результат не лише таланту, а й наполегливої праці, відданості своїй справі. Своїми досягненнями вони прославляють нашу країну на весь світ. Доводять, що український дух незламний, а наші спортсмени — найсильніші, — написав у своєму телеграм-каналі Пронін.

 

Нагадаємо, цьогоріч Олександр Хижняк виборов золото на Олімпійських іграх. Для нього це перша перемога на Олімпіаді. У півфінальному поєдинку вагової категорії до 80 кг український боксер переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів — 3:2. У фіналі Хижняк здолав боксера з Казахстану Нурбека Оралбая.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтава бокс спорт Олександр Хижняк Олімпійські ігри
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх