Полтавський боксер Олександр Хижняк став найкращим спортсменом у 2024 році

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 143

Полтавський боксер Олександр Хижняк, який цьогоріч здобув золото на Олімпійських іграх, став найкращим спортсменом 2024 року. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Також нагороду отримав і його батько, Олександр Хижняк-старший. Його визнали кращим тренером 2024 року.

Відзначив їх президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт.

Пишаємося нашими спортсменами. Ця перемога — результат не лише таланту, а й наполегливої праці, відданості своїй справі. Своїми досягненнями вони прославляють нашу країну на весь світ. Доводять, що український дух незламний, а наші спортсмени — найсильніші, — написав у своєму телеграм-каналі Пронін.

Нагадаємо, цьогоріч Олександр Хижняк виборов золото на Олімпійських іграх. Для нього це перша перемога на Олімпіаді. У півфінальному поєдинку вагової категорії до 80 кг український боксер переміг дворазового олімпійського чемпіона, кубинця Арлена Лопеса Кардону роздільним рішенням суддів — 3:2. У фіналі Хижняк здолав боксера з Казахстану Нурбека Оралбая.