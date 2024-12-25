Військовий 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Іван Молдован випустив книгу «Подорож до супергероїв»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 226

Військовослужбовець Іван Молдован випустив книгу «Подорож до супергероїв», в якій розповів історію про 7-річного Тарасика, який любить слухати історії про славетних українців, що перемагали лиходіїв. Про це повідомляє відділення комунікацій 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.

До лав Збройних Сил України Іван доєднався добровольцем, хоч і була змога залишитися в тилу. Він не зміг залишитися осторонь, коли почалася повномасштабна російсько-українська війна. Саме розлука з сином надихнула Івана Молдована до написання книги.

— Дружина сприймає мене таким, яким я є. Батьки розуміють кого вони виховали, а дитині, якій лише 2 роки, спробуй пояснити чому я так зробив. Це було мотивацією продемонструвати йому наскільки сильно його люблю і хочу бути поруч з ним. Це подарунок, компенсація за втрачений час, — розповів військовий Іван.

Написанням книги Іван займався у вільний від служби час, в основному вночі. Майже рік військовий обдумував сюжет й за два тижні написав.

Син Івана Тарас став прототипом головного героя книги. У свої 4 роки хлопчик знає, що війна це погано. І що його батько захищає його та всіх українців від загарбників.

— Погано, що кидають ракети і скидають погані дрони і вони летять на людей. Це дуже погано. Щоб не було цієї клятої війни — сказав на презентації Тарасик.

Презентував книгу Іван Молдован у ліцеї Чернівців, де пропрацював багато років вчителем історії. Книгу «Подорож до супергероїв» також планують презентувати у Кременчуці. Варто відзначити, що увесь авторський гонорар Іван спрямує на благодійність товаришу, співзасновнику благодійного фонду «ЄНЛ 2408» Юрію Канюку.