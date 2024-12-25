Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджень зазнали теплоелектростанції по Україні

Після припинення обстрілів енергетики почнуть встановлювати ступінь пошкодження та усувати наслідки обстрілів
Внаслідок масованої ракетної атаки армії РФ по Україні серйозних пошкоджень зазнали і теплоелектростанції. Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанії ДТЕК.
Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання, — додають на підприємстві.
У компанії також зазначили, що сьогодні відбулася тринадцята масована ракетна атака по енергетиці та десята атака, коли пошкоджень зазнало обладнання ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, орієнтовно від 06.30 у Кременчуці пролунало кілька вибухів. О 06.37 по усій Україні запровадили графіки погодинного відключення світла.
Після останнього вибуху близько 07.10 у деяких районах Кременчука зникло світло.
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що армія РФ вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.