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Надзвичайні новини, Полтавщина, Україна, Світ, Війна

Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджень зазнали теплоелектростанції по Україні

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 1 188

 

Після припинення обстрілів енергетики почнуть встановлювати ступінь пошкодження та усувати наслідки обстрілів

Внаслідок масованої ракетної атаки армії РФ по Україні серйозних пошкоджень зазнали і теплоелектростанції. Про це повідомили у пресслужбі енергетичної компанії ДТЕК.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання, — додають на підприємстві.

У компанії також зазначили, що сьогодні відбулася тринадцята масована ракетна атака по енергетиці та десята атака, коли пошкоджень зазнало обладнання ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, орієнтовно від 06.30 у Кременчуці пролунало кілька вибухів. О 06.37 по усій Україні запровадили графіки погодинного відключення світла.

Після останнього вибуху близько 07.10 у деяких районах Кременчука зникло світло.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що армія РФ вкотре атакувала енергетичну інфраструктуру України.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: атака обстріл енергетика ДТЕК
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