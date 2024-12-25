Загинув на російсько-українській війні матрос з Кременчуччини Ігор Глазков

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Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна, який навчався та працював у Кременчуці

16 грудня під час захисту Батьківщини загинув військовий з Кременчуччини матрос Ігор Глазков. Стрілець-санітар батальйону морської піхоти загинув у зоні виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.

Ігор Юрійович Глазков народився 31 березня 1989 року в селі Тукали, Семенівської громади Кременчуцького району. Середню освіту здобув в Оболонському навчально-виховному комплексі І-ІІІ ступенів. Професію газозварювальника отримав у Кременчуцькому професійно-технічному училищі.

Після строкової служби у лавах Збройних Сил України створив сім’ю та працював за фахом на Крюківському вагонобудівному заводі. Пізніше складачем потягів у Лубенській філії ПАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» та зварювальником на ТОВ «Науково-виробниче підприємство Глобинський свинокомплекс».

Як повідомляють у Лубенській громаді, Ігор був працьовитим і не боявся ніякої роботи. У його вмілих руках знаходила нове життя будь-яка техніка: від автомобіля до електроніки. Він був вправним водієм, завжди допомагав людям, а відпочивати полюбляв з вудкою на природі. Його міцного чоловічого плеча буде дуже не вистачати донечкам, дружині, батькам, бабусі.

Прощання з Ігорем Глазковим відбулося 24 грудня у селі Засулля Лубенської громади.