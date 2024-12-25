Під час ракетної атаки постраждав сусідній Світловодськ

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Внаслідок масованого ракетного обстрілу сьогодні, 25 грудня, постраждав і сусідній Світловодськ. Про це інформує пресслужба Світловодської міської ради.

Наразі уточнюється інформація щодо пошкоджених об'єктів. Попередньо внаслідок обстрілу обійшлося без жертв.

Усі відповідні служби уже працюють для усунення наслідків атаки.

У міськраді також просять містян, чиї будинки постраждали внаслідок обстрілу, звернутися на гарячу лінію виконавчого комітету Світловодської міської ради за телефоном 0680452155.

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Кременчуці і в Кременчуцькому районі лунали вибухи. Внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині графіки погодинних відключень світла.